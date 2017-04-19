Євген ЗУБЕЙКО: «Я впевнений у нашій команді»

Минулої суботи «Карпати» провели непростий поєдинок у Полтаві, а вже в неділю зіграють у західноукраїнському дербі з «Волинню». Про минуле та майбутнє зелено-білої команди розповів захисник Євген Зубейко.

– Євгене, як минули Великодні свята?

– Я з’їздив в Одесу, набрався позитивних емоцій і сил. Гарно провів час з рідними і з хорошим настроєм приєднався до команди. Попереду нас чекає серйозне протистояння з «Волинню».

– В суботу «Карпати» гостювали в Полтаві. Матч з «Ворсклою» виявився доволі непростим...

– Як на мене, гра була не особливо видовищною. Мені поки важко сказати, що на це вплинуло. Головне, що досягли позитивного результату на виїзді. Нічия з полтавцями – нормальний підсумок. Тепер маємо додати у якості гри і в реалізації моментів вже у наступних поєдинках. Думаю, що все залежить від нас.

– Зі сторони здалося, що проти «Ворскли» львів’яни провели один з найгірших матчів у цьому році.

– Я не погоджуся з тим, що це найгірша гра, однак її точно не назвеш однією з кращих. Не хотів би сильно акцентувати увагу на цьому. Повинні розібрати наші дії, проаналізувати, що саме не вдалося. Якби ми забили гол на перших хвилинах, то підсумок міг бути зовсім іншим. Не все задумане вдалося, тому зустріч склалася не найкращим чином.

– Які очікування від майбутнього протистояння з «Волинню»?

– Настрій хороший, думаємо лише про переможний результат. Ми граємо вдома при підтримці рідних вболівальників. У таких умовах не маємо права на помилку. Я впевнений у нашій команді.

– Вже детально вивчали майбутнього суперника?

– Ми збираємося сьогодні і розпочинаємо підготовку до поєдинку з лучанами. Переконаний, що детально проаналізуємо «Волинь», зокрема переглянемо їхній матч із «Зіркою».

– У недавній грі з командою Віталія Кварцяного ти участі не брав. Однак згідний з тим, що зустрічі «Карпат» і «Волині» є особливими?

– Я б не робив такий акцент. Всі матчі для нас є принциповими. Кожна команда хоче виграти, прохідних турів зараз немає.

– Кілька команд другої групи Ліги Парі-Матч грають фактично без турнірних завдань. У двобої з «Ворсклою» ти неодноразово емоційно переживав той чи інший момент. В чому полягає головна мотивація для тебе?

– По-перше, це власні амбіції і бажання досягати позитивного результату. Кожен футболіст ставить перед собою певні цілі. Для мене важливо допомагати команді, тішити вболівальників і бути корисним. Може, у когось і нема мотивації, але я не можу такого сказати про себе. Намагаюся в кожному моменті віддавати всього себе.

– Той факт, що «Карпати» не програють у семи поєдинках підряд має позитивне значення для колективу?

– Ми не надаємо цьому особливої уваги. Так, це приємний момент, проте з кожним матчем намагаємося вдосконалюватися і демонструвати кращий футбол. Те, що ми граємо в обороні «на нуль», також тішить і тому хочемо продовжувати у тому ж дусі.