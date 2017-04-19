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Филипп ЛАМ: «Нам очень не повезло с судейскими решениями»

Капитан «Баварии» прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (2:4)

  • 19.04.2017 07:58
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ФК Бавария. Матс Хуммельс и Филипп Лам
© ФК Бавария. Матс Хуммельс и Филипп Лам

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями о поражении от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Команда показала характер, она хотела победить, она хотела непременно выйти в следующий раунд. В некоторых ситуациях нам повезло, но в с случае с решениями судьи нам сильно не повезло. Мы смогли уравнять счёт и перейти в овертаймы. Наша команда заслуживала выход в следующий раунд. Но это уже не играет никакой роли», – сказал Лам после матча.

Источник — УЕФА

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