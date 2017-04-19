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Леонарду ЖАРДИМ: «Боруссия будет намного сильнее, чем в первом матче»

Наставник «Монако» считает, что предстоящая игра равна по значению всем матчам ЛЧ в этом сезоне

  • 19.04.2017 07:52
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Метки
ФК Монако. Леонарду Жардим
© ФК Монако. Леонарду Жардим

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Мы привыкли играть определенным образом и не намерены отказываться от своего стиля, который стал нашим на клеточном уровне. Ждем, что «Боруссия» будет намного сильнее, чем в первом матче. У них вернулись в строй Кастро и Ройс, два очень важных игрока.

Все наши мысли посвящены только матчу. Мы в 90 минутах от выхода в полуфинал, но в той же ситуации находятся и наши соперники. К предстоящему матчу мы должны отнестись так, словно он своему значению равен всем нашим играм в Лиге чемпионов в этом сезоне», – отметил Жардим на предматчевой пресс-конференции.

Источник — УЕФА

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