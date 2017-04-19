Леонарду ЖАРДИМ: «Боруссия будет намного сильнее, чем в первом матче»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Мы привыкли играть определенным образом и не намерены отказываться от своего стиля, который стал нашим на клеточном уровне. Ждем, что «Боруссия» будет намного сильнее, чем в первом матче. У них вернулись в строй Кастро и Ройс, два очень важных игрока.

Все наши мысли посвящены только матчу. Мы в 90 минутах от выхода в полуфинал, но в той же ситуации находятся и наши соперники. К предстоящему матчу мы должны отнестись так, словно он своему значению равен всем нашим играм в Лиге чемпионов в этом сезоне», – отметил Жардим на предматчевой пресс-конференции.