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Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ: «Удаление Видаля стало смертельным для Баварии»

Председатель правления мюнхенского клуба поделился впечатлениями о матче с «Реалом» (2:4)

  • 19.04.2017 07:42
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ФК Бавария. Карл-Хайнц Румменигге
© ФК Бавария. Карл-Хайнц Румменигге

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился впечатлениями о поражении от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был спектакль, невероятно эмоциональный спектакль. Обеим командам большой комплимент. Наша команда отдала все силы, не стоит забывать, что некоторые игроки были немного травмированы. Снимаю шляпу перед Хуммельсом, Левандовски и Мануэлем Нойером. К сожалению, судья сильно повлиял на ход матча. Удаление Видаля было смертельным для нас. Но тот, кто сегодня упрекает нашу команду, думает неправильно. Это была суперигра», – заявил Румменигге после матча.

Источник — ФК Бавария

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