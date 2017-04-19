Карло АНЧЕЛОТТИ: «Исход матча предопределили решения судьи»

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги поражения от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы действительно хорошо играли, я горжусь своими футболистами, которые принесли себя в жертву, которые отдали все силы. Мы были близки в выходу в полуфинал. В итоге некоторые решения судьи предопределили исход матча. Я знаю, что такое происходит в футболе, но не с такой частотой на таком уровне. До удаления Видаля мы держали игру под контролем», – считает Анчелотти.
Источник — ФК Бавария
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