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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Исход матча предопределили решения судьи»

Главный тренер «Баварии» после игры с «Реалом» (2:4) заявил, что гордится своими футболистами

  • 19.04.2017 07:33
  • 1362 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Бавария. Карло Анчелотти
© ФК Бавария. Карло Анчелотти

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги поражения от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы действительно хорошо играли, я горжусь своими футболистами, которые принесли себя в жертву, которые отдали все силы. Мы были близки в выходу в полуфинал. В итоге некоторые решения судьи предопределили исход матча. Я знаю, что такое происходит в футболе, но не с такой частотой на таком уровне. До удаления Видаля мы держали игру под контролем», – считает Анчелотти.

Источник — ФК Бавария

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Комментарии
    stas0809
      stas0809, 19.04.2017 08:14
    0
    Не могу не согласиться Бавария,естественно, сама виновата, но Кашшаи
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    stas0809
      stas0809, 19.04.2017 08:17
    0
    И такое убивает крассоту и обьективность спорта в целом
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