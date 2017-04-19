ЗИДАН: «Не говорю о судьях, но могу понять разочарование Баварии»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выход «сливочных» в полуфинал турнира.
«До самого финального свистка нам было очень тяжело. Мы играли против лучшей команды в этом году. У нас были большие сложности, но также стоит отметить большое количество моментов, которые мы не реализовали в первом тайме. Мы играли очень терпеливо, думаю, что по итогам двух матчей мы заслуженно проходим дальше. Роналду внес решающий вклад, в двух матчах он забил пять голов. Я, как правило, не говорю о судьях, но сегодня могу понять разочарование «Баварии», – сказал Зидан после матча.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.