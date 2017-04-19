Серхио Рамос провел 100-й матч в Лиге чемпионов

Серхио Рамос во вторник стал 30-м футболистом, сыгравшим сто матчей в Лиге чемпионов УЕФА.

В прошлую среду испанец провел на поле «Баварии» (2:1) свою 99-ю игру в главном еврокубке, а ответный четвертьфинальный матч в Мадриде (4:2) стал для 31-летнего защитника юбилейным.

При этом знакомство Рамоса с турниром удачным не назовешь. Перейдя из «Севильи» в «Реал», испанец дебютировал в Лиге чемпионов с крупного поражения от «Лиона» (0:3) в сентябре 2005 года. А во втором туре, состоявшемся через две недели, его и вовсе удалили с поля.

Фальстарт Рамоса не смутил, и дальше были куда более приятные матчи. «Реал» дважды обыгрывал в финале «Атлетико», и оба раза уроженец Камаса отмечался голами. Особенно памятен 2014 год. В лиссабонском финале защитник-универсал сравнял счет на 93-й минуте, переведя поединок в овертайм, где «сливочные» покуражились как следует - 4:1.

В финале прошлого сезона на миланском «Сан-Сиро» Рамосу выпало открыть счет. И хотя «Атлетико» восстановил равенство на табло, в серии 11-метровых искуснее оказался «королевский клуб». Рамос, само собой, свою попытку реализовал.

Центральный защитник, который отлично чувствует себя и справа, стал четвертым игроком «Реала», достигшим почетной отметки в 100 матчей Лиги чемпионов. До него это удавалось Икеру Касильясу (150), Раулю Гонсалесу (130) и Роберто Карлосу (107).