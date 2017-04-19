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Реал Мадрид — Бавария — 4:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Бавария»

  • 19.04.2017 08:02
  • 756 просмотров
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Метки
ФК Бавария. «Реал Мадрид» — «Бавария»
© ФК Бавария. «Реал Мадрид» — «Бавария»

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Бавария» победу в дополнительное время одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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