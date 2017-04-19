автор статьи матч смотрел? В первом тайме у Баварии не получалось НИЧЕГО! А Реал заведомо отдал ...

Пенальти правильное, удаление-правильное, оффсайт-боковой про.бал! Кашшаи причём?

судья всё запорол, и с второй желтой карточкой на Видале, там игра в мяч и гол Рональду в дополни...

а де ж реалодрочери, які так кричали, о тягнуть барсу???

Судья явно купит себе Ниссан Кашкай после этого матча