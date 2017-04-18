Лестер Сити

Ты прав в единственом, что реал в полуфинале. И что добивает больше всего, что вот после таких &q...

Реал пройшов тільки завдяки тому що Баварія в 2 матчах майже 90хв в сеншості була... В матчах так...

Ты реально идиот или косишь??? Ты первый раз футбольный матч смотрел??? Давай как прапорщику по...

ну, а по факту ? хотя мне срать на твое мнение, Реал в полуфинале, а Барселона завтра покинет это...

В 3 таймер каземиро в штрафний нирял ?2 и 3 гол офсайд ?

Жалко Баварию! Судья сломил явно полностью повлиял на игру! Видаль играл в мяч, явно нет удаления...

вот ты херню мелешь... он мяч не в аут выбил, он его катнул в принципе на ход, и видимо поняв это...