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Лестер Сити
1:1
Атлетико Мадрид
18.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер Сити — Атлетико Мадрид — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Лестер Сити» — «Атлетико Мадрид»

  • 19.04.2017 00:24
  • 191 просмотров
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Метки
ФК Атлетико. «Лестер Сити» — «Атлетико Мадрид»
© ФК Атлетико. «Лестер Сити» — «Атлетико Мадрид»

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер Сити» — «Атлетико Мадрид» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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