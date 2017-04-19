Хет-трик Роналду и ошибки Кашшаи выводят Реал в полуфинал ЛЧ

Мало кто ожидал перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов, что «Бавария» сможет навязать фавориту свой футбол и остановиться в шаге от того, чтобы совершить одну из главных сенсаций этой стадии. «Бавария» показала, наверное, лучший свой футбол в нынешнем сезоне, но по ряду причин не смогла пройти команду, в составе которой очередной блестящий матч провел Криштиану Роналду, записавший на свой счет 100-й матч в розыгрышах Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти начала матч неожиданно дерзко, завладев игровой и территориальной инициативой. Возможно, в планы «королевского клуба» входило отдать инициативу сопернику, но никто не ожидал, что в первом тайме преимущество немцев будет столь ощутимым. Логичным выглядел бы гол мюнхенцев в ворота своего соперника, но свои моменты «баварцы» реализовать не смогли, переведя выяснение отношений на второй тайм. Вторую же половину игры можно было разделить на две части: до удаления Артуро Видаля и после удаления чилийского полузащитника.

Наградив Видаля желтой карточкой еще на 5-й минуте игры, Виктор Кашшаи должен был удалять чилийца еще в дебюте второго тайма, когда тот грубо сфолил на Каземиро, однако дождался 84-й минуты игры и показал второй горчичник «баварцу» за достаточно спорный фол на Асенсио. К тому моменту счет в матче был 2:1 в пользу «Баварии», которая доминировала на поле и в случае сохранения состава могла претендовать на нечто большее.

Тем не менее, эмоции в таком поединке, который смело мог претендовать на финал, довлеют не только над игроками, но и над арбитрами матча, которые на 104-й минуте игры не разглядели положение вне игры у Криштиану Роналду, получившего передачу из центра от Серхио Рамоса и без должного сопротивления переправившего мяч в сетку ворот Мануэля Нойера. А уже через 5 минут Роналду благодаря своему партнеру Марсело вписал свое имя золотыми буквами в историю мирового футбола, забив свой 100-й мяч в розыгрышах Лиги чемпионов. Кроме того, этот мяч стал пятым для португальца в двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Бавария» сопротивлялась, билась и кусалась, однако тяжело второй матч кряду проводить в меньшинстве против такого соперника, коим является «Реал». Ко всему прочему выстрелил под конец овертайма и Марко Асенсио, который на свежем дыхание протаранил центр обороны соперника и поставил жирную точку в матче, который вполне мог сложиться по другому сценарию. «Реал» идет дальше, но по итогам ответного поединка оставляет множество вопросов о своем будущем.

Максим ГРОЗНЫЙ

«Реал Мадрид» - «Бавария» - 4:2 (первый матч - 2:1)

Голы: Криштиану Роналду, 76, 104, 110, Марко Асенсио, 112 - Роберт Левандовски, 53, с пенальти, Серхио Рамос, 78, автогол.

«Реал Мадрид»: Даниэль Карвахаль, Марсело, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Каземиро, Лука Модрич, Иско (Лукас Васкес, '71), Кейлор Навас (Марко Асенсио, '64), Тони Крооc (Матео Ковачич, '114), Карим Бензема, Криштиану Роналду.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Феликс Гётце, Артуро Видаль, Арьен Роббен, Давид Алаба, Франк Рибери (Дуглас Коста, '71), Тиаго Алькантара, Хаби Алонсо (Томас Мюллер, '75), Роберт Левандовски.

Предупреждения: Каземиро, 41. - Артуро Видаль, 5. Хаби Алонсо, 70. Матс Хуммельс, 75. Арьен Роббен, 101.

Удаление: Артуро Видаль, 84.