Хет-трик Роналду и ошибки Кашшаи выводят Реал в полуфинал ЛЧ

Мало кто ожидал перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов, что «Бавария» сможет навязать фавориту свой футбол и остановиться в шаге от того, чтобы совершить одну из главных сенсаций этой стадии. «Бавария» показала, наверное, лучший свой футбол в нынешнем сезоне, но по ряду причин не смогла пройти команду, в составе которой очередной блестящий матч провел Криштиану Роналду, записавший на свой счет 100-й матч в розыгрышах Лиги чемпионов.
Команда Карло Анчелотти начала матч неожиданно дерзко, завладев игровой и территориальной инициативой. Возможно, в планы «королевского клуба» входило отдать инициативу сопернику, но никто не ожидал, что в первом тайме преимущество немцев будет столь ощутимым. Логичным выглядел бы гол мюнхенцев в ворота своего соперника, но свои моменты «баварцы» реализовать не смогли, переведя выяснение отношений на второй тайм. Вторую же половину игры можно было разделить на две части: до удаления Артуро Видаля и после удаления чилийского полузащитника.
Наградив Видаля желтой карточкой еще на 5-й минуте игры, Виктор Кашшаи должен был удалять чилийца еще в дебюте второго тайма, когда тот грубо сфолил на Каземиро, однако дождался 84-й минуты игры и показал второй горчичник «баварцу» за достаточно спорный фол на Асенсио. К тому моменту счет в матче был 2:1 в пользу «Баварии», которая доминировала на поле и в случае сохранения состава могла претендовать на нечто большее.
Тем не менее, эмоции в таком поединке, который смело мог претендовать на финал, довлеют не только над игроками, но и над арбитрами матча, которые на 104-й минуте игры не разглядели положение вне игры у Криштиану Роналду, получившего передачу из центра от Серхио Рамоса и без должного сопротивления переправившего мяч в сетку ворот Мануэля Нойера. А уже через 5 минут Роналду благодаря своему партнеру Марсело вписал свое имя золотыми буквами в историю мирового футбола, забив свой 100-й мяч в розыгрышах Лиги чемпионов. Кроме того, этот мяч стал пятым для португальца в двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Бавария» сопротивлялась, билась и кусалась, однако тяжело второй матч кряду проводить в меньшинстве против такого соперника, коим является «Реал». Ко всему прочему выстрелил под конец овертайма и Марко Асенсио, который на свежем дыхание протаранил центр обороны соперника и поставил жирную точку в матче, который вполне мог сложиться по другому сценарию. «Реал» идет дальше, но по итогам ответного поединка оставляет множество вопросов о своем будущем.
Максим ГРОЗНЫЙ
«Реал Мадрид» - «Бавария» - 4:2 (первый матч - 2:1)
Голы: Криштиану Роналду, 76, 104, 110, Марко Асенсио, 112 - Роберт Левандовски, 53, с пенальти, Серхио Рамос, 78, автогол.
«Реал Мадрид»: Даниэль Карвахаль, Марсело, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Каземиро, Лука Модрич, Иско (Лукас Васкес, '71), Кейлор Навас (Марко Асенсио, '64), Тони Крооc (Матео Ковачич, '114), Карим Бензема, Криштиану Роналду.
«Бавария»: Мануэль Нойер, Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Феликс Гётце, Артуро Видаль, Арьен Роббен, Давид Алаба, Франк Рибери (Дуглас Коста, '71), Тиаго Алькантара, Хаби Алонсо (Томас Мюллер, '75), Роберт Левандовски.
Предупреждения: Каземиро, 41. - Артуро Видаль, 5. Хаби Алонсо, 70. Матс Хуммельс, 75. Арьен Роббен, 101.
Удаление: Артуро Видаль, 84.
Источник — Sport.ua
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И после такого вытягивания реала за уши еще кто-то будет говорить что Барсе судьи помогли??? Позорище!!!
да это все равно даже рядом не стоит с цирком который был в матче с ПСЖНадо понимать Барса и Реал имеют самое большое количество зрителей по миру, по этому самой УЕФА выгодно что бы они как можно дальше были и собирали зрителей
Я не являюсь рьяным фаном но симпатизирую реалу и стоит признать следующие факты : каземиро нужно было удалять ,в моменте красной видалю он не фолил ,роналду забил из офсайда переломный гол !Вывод - забрать у кашаи свисток навсегда ,максимум где ему свистеть ,за барной стойкой .
для таких как ты - симпатизирующихщас посмотрел повтор момента с удалением Видаля... он ударил в мяч, а потом поднял ногу и все же снес реаловца... путалонцы могут утереться - там было нарушение, так что на 3 желтые карточки Видаль наработал, удаление получил вполне заслуженно - все вопросы к папе карло, у которого этот костолом до 83 минуты играл
херни не мели, было сыграно ЧИСТО в мяч. точка. То, что его уже потом зацепили ногой - это второе действие. Всегда трактуется первое действие и по нему принимается решение. Так было всегда, кроме сегодняшнего момента почему-то
В ворота юве тоже пен не поставили
во первых не ты ,а вы ,так между прочим ,а во вторых ,наверное нужно быть последовательным ?если каземиро простили как минимум один грубый фол (наступил на ногу робену ,и как максимум три ),то видалю удалили сразу ,только и всего !оба наиграли на удаление но почему то все три переломных момента в игре ,офсайд ,удаление видаля и не удаление каземиро были в польщу Реала и наверное ,глупо с этим спорить .
Я не являюсь рьяным фаном но симпатизирую реалу и стоит признать следующие факты : каземиро нужно было удалять ,в моменте красной видалю он не фолил ,роналду забил из офсайда переломный гол !Вывод - забрать у кашаи свисток навсегда ,максимум где ему свистеть ,за барной стойкой .
для таких как ты - симпатизирующихщас посмотрел повтор момента с удалением Видаля... он ударил в мяч, а потом поднял ногу и все же снес реаловца... путалонцы могут утереться - там было нарушение, так что на 3 желтые карточки Видаль наработал, удаление получил вполне заслуженно - все вопросы к папе карло, у которого этот костолом до 83 минуты играл
уже хорошо, что признался хоть, что согласен: "а все остальные ошибки судьи в пользу Реала" - это прогресс..
Конечно, все ключевые ошибки в пользу Реала просто случайность сегодня. жуткое совпадение
Di Maria, 19.04.2017 00:16 Я не являюсь рьяным фаном но симпатизирую реалу и стоит признать следующие факты : каземиро нужно было удалять ,в моменте красной видалю он не фолил ,роналду забил из офсайда переломный гол !Вывод - забрать у кашаи свисток навсегда ,максимум где ему свистеть ,за барной стойкой . для таких как ты - симпатизирующихщас посмотрел повтор момента с удалением Видаля... он ударил в мяч, а потом поднял ногу и все же снес реаловца... путалонцы могут утереться - там было нарушение, так что на 3 желтые карточки Видаль наработал, удаление получил вполне заслуженно - все вопросы к папе карло, у которого этот костолом до 83 минуты играл
херни не мели, было сыграно ЧИСТО в мяч. точка. То, что его уже потом зацепили ногой - это второе действие. Всегда трактуется первое действие и по нему принимается решение. Так было всегда, кроме сегодняшнего момента почему-то
вот ты херню мелешь... он мяч не в аут выбил, он его катнул в принципе на ход, и видимо поняв это - задрал ногу - чего делать нельзя, и уже поднятой ногой зацепил реаловца... или че, если я в мяч ударю, то можно дальше не останавливаться и противника пере...ать? ты повтор то посмотри, прежде чем дичь втирать
ну и ты расскажи все же - наверно он и на каземиро тоже в мяч сыграл? а ведь это было до второй потенциальной жк каземиро, а значит этого могло не быть вообще
Pavel Yakimovich, 19.04.2017 00:35 Di Maria, 19.04.2017 00:16 Я не являюсь рьяным фаном но симпатизирую реалу и стоит признать следующие факты : каземиро нужно было удалять ,в моменте красной видалю он не фолил ,роналду забил из офсайда переломный гол !Вывод - забрать у кашаи свисток навсегда ,максимум где ему свистеть ,за барной стойкой . для таких как ты - симпатизирующихщас посмотрел повтор момента с удалением Видаля... он ударил в мяч, а потом поднял ногу и все же снес реаловца... путалонцы могут утереться - там было нарушение, так что на 3 желтые карточки Видаль наработал, удаление получил вполне заслуженно - все вопросы к папе карло, у которого этот костолом до 83 минуты играл херни не мели, было сыграно ЧИСТО в мяч. точка. То, что его уже потом зацепили ногой - это второе действие. Всегда трактуется первое действие и по нему принимается решение. Так было всегда, кроме сегодняшнего момента почему-то
вот ты херню мелешь... он мяч не в аут выбил, он его катнул в принципе на ход, и видимо поняв это - задрал ногу - чего делать нельзя, и уже поднятой ногой зацепил реаловца... или че, если я в мяч ударю, то можно дальше не останавливаться и противника пере...ать? ты повтор то посмотри, прежде чем дичь втиратьну и ты расскажи все же - наверно он и на каземиро тоже в мяч сыграл? а ведь это было до второй потенциальной жк каземиро, а значит этого могло не быть вообще
В 3 таймер каземиро в штрафний нирял ?
2 и 3 гол офсайд ?
Уважаемы фанаты Барселоны, в первой встрече в ворота Реала поставили левый пеналь за руку Карвахаля, Бавария купила 1 тайм, на второй денег не хватило ? или ошибка судьи ? а все остальные ошибки судьи в пользу Реала куплены ?
уже хорошо, что признался хоть, что согласен: "а все остальные ошибки судьи в пользу Реала" - это прогресс..Конечно, все ключевые ошибки в пользу Реала просто случайность сегодня. жуткое совпадение
ну, а по факту ? хотя мне срать на твое мнение, Реал в полуфинале, а Барселона завтра покинет этот турнир, давитесь тут пеной, и ждем 23 число
Pavel Yakimovich, 19.04.2017 00:35 Di Maria, 19.04.2017 00:16 Я не являюсь рьяным фаном но симпатизирую реалу и стоит признать следующие факты : каземиро нужно было удалять ,в моменте красной видалю он не фолил ,роналду забил из офсайда переломный гол !Вывод - забрать у кашаи свисток навсегда ,максимум где ему свистеть ,за барной стойкой . для таких как ты - симпатизирующихщас посмотрел повтор момента с удалением Видаля... он ударил в мяч, а потом поднял ногу и все же снес реаловца... путалонцы могут утереться - там было нарушение, так что на 3 желтые карточки Видаль наработал, удаление получил вполне заслуженно - все вопросы к папе карло, у которого этот костолом до 83 минуты играл херни не мели, было сыграно ЧИСТО в мяч. точка. То, что его уже потом зацепили ногой - это второе действие. Всегда трактуется первое действие и по нему принимается решение. Так было всегда, кроме сегодняшнего момента почему-то
вот ты херню мелешь... он мяч не в аут выбил, он его катнул в принципе на ход, и видимо поняв это - задрал ногу - чего делать нельзя, и уже поднятой ногой зацепил реаловца... или че, если я в мяч ударю, то можно дальше не останавливаться и противника пере...ать? ты повтор то посмотри, прежде чем дичь втиратьну и ты расскажи все же - наверно он и на каземиро тоже в мяч сыграл? а ведь это было до второй потенциальной жк каземиро, а значит этого могло не быть вообще
Давай как прапорщику по слогам рассжую:
1)если идёт в одном моменте игра в мяч,а потом вогу - это НЕ нарушение.
2)если идёт сначала контакт в ногу, а потом в мяч. - это нарушение!
Опять же - имеется в виду в одном игровом моменте(подкате или ударе и т.д.).
Сразу говорю выбить мяч, а потом подойти и дать в мору - это 2 разных момента.
В нашем случает был однозначно первый вариант. Кроме того мяч был выбит не на ход реаловцу, как ты тут паришь, а чётко на ногу игроку Баварии.
Въехал?!
method12, 19.04.2017 00:39 Уважаемы фанаты Барселоны, в первой встрече в ворота Реала поставили левый пеналь за руку Карвахаля, Бавария купила 1 тайм, на второй денег не хватило ? или ошибка судьи ? а все остальные ошибки судьи в пользу Реала куплены ? уже хорошо, что признался хоть, что согласен: "а все остальные ошибки судьи в пользу Реала" - это прогресс..Конечно, все ключевые ошибки в пользу Реала просто случайность сегодня. жуткое совпадение
ну, а по факту ? хотя мне срать на твое мнение, Реал в полуфинале, а Барселона завтра покинет этот турнир, давитесь тут пеной, и ждем 23 число
Ты прав в единственом, что реал в полуфинале.
И что добивает больше всего, что вот после таких "проходов" в полуфинал реалодрочеры ещё открывают рот и рассказывают, что кто-то там кого-то тянет. Вот от этого противно.
ну, протянули ваш клуб дальше - радуйтесь молча, не лезьте с хернёй.
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