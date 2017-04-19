Реал сравнял счет в матче с Баварией из чистого офсайда

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи совершил очередную ошибку в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Баварией». После того, как Кашшаи поставил спорный пенальти в ворота команды Зинедина Зидана и показал сомнительную желтую карточку Артуру Видалю, которая стала для него второй в матче, венгр и его бригада позволили Криштиану Роналду забить второй гол в поединке из чистого положения вне игры.
Источник — Sport.ua
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Боруссия Монако 2-3
Атлетико Лестер 1-0
реал Бавария 4-2
Барселона ПСЖ 6-1
4 игры когда судьи делали игру а не игроки
надеюсь на след сезон или хотя бы с ЧМ 2018 введут видеоповторы
Боруссия Монако 2-3
Атлетико Лестер 1-0
реал Бавария 4-2
Барселона ПСЖ 6-1
4 игры когда судьи делали игру а не игроки
надеюсь на след сезон или хотя бы с ЧМ 2018 введут видеоповторы
+Юве Барселона, пенальті і чистий гол
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