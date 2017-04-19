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Реал сравнял счет в матче с Баварией из чистого офсайда

Виктор Кашшаи продолжает череду ошибок в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

  • 19.04.2017 00:04
  • 1893 просмотров
  • 11 комментария
Метки
Реал сравнял счет в матче с Баварией из чистого офсайда

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи совершил очередную ошибку в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Баварией». После того, как Кашшаи поставил спорный пенальти в ворота команды Зинедина Зидана и показал сомнительную желтую карточку Артуру Видалю, которая стала для него второй в матче, венгр и его бригада позволили Криштиану Роналду забить второй гол в поединке из чистого положения вне игры.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    NFHFC5
      NFHFC5, 19.04.2017 00:09
    +2
    в уефа шо суддів нормальних нема, шо такого уйобка, який весь час чудить ставити на такий матч?????
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    deN.
      deN., 19.04.2017 00:15
    +1
    NFHFC5, 19.04.2017 00:09
    в уефа шо суддів нормальних нема, шо такого уйобка, який весь час чудить ставити на такий матч?????
    а в них походу більшість таких як він, бо в кожному матчі 1/4 фіналу вони об*иралися, причому сильно!
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 19.04.2017 00:20
    +2
    Я топлю за Барса )) но судьи реально достали
    Боруссия Монако 2-3
    Атлетико Лестер 1-0
    реал Бавария 4-2
    Барселона ПСЖ 6-1
    4 игры когда судьи делали игру а не игроки
    надеюсь на след сезон или хотя бы с ЧМ 2018 введут видеоповторы
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    lorest777
    lorest777, 19.04.2017 00:23
    +1
    Весь футбол корумпований! UEFA фуфло!
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    deN.
      deN., 19.04.2017 00:24
    0
    Vecnik, 19.04.2017 00:20
    Я топлю за Барса )) но судьи реально достали
    Боруссия Монако 2-3
    Атлетико Лестер 1-0
    реал Бавария 4-2
    Барселона ПСЖ 6-1
    4 игры когда судьи делали игру а не игроки
    надеюсь на след сезон или хотя бы с ЧМ 2018 введут видеоповторы
    +Баварія Реал, лівий пенальті;
    +Юве Барселона, пенальті і чистий гол
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    Артем Проказов
      Артем Проказов, 19.04.2017 00:25
    0
    Пенальти был чистый в ворота реала
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 19.04.2017 00:34
    0
    Артем Проказов, 19.04.2017 00:25
    Пенальти был чистый в ворота реала
    Он про точку которую видаль незабил
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 19.04.2017 00:37
    0
    Да вот ето поворот там не только 2 но и третий с офсайда )
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    Хрюн Моржов
    online
    Хрюн Моржов, 19.04.2017 00:42
    0
    Вообще-то Венгр чудил много и в предыдущие годы, могли бы конечно плотнее подумать над выбором арбитра на такой матч. Правда, все познается в сравнении. Игра полуфинала 2008/2009 года ЛЧ Челси - Барселона, вдрызг и с треском проигранная испанцами, благодаря омерзительному судейству норвежца Эвребе, не поставившему 5 (ПЯТЬ! ) пенальти, из которых четыре были стопроцентными, в ворота подопечных Гвардиоллы, стала рекордом антисудейства на все времена. Благо давненько не слышал о матчах, на которых был бы судьёй этот недоумок. Скорее всего, он уже закончил карьеру судьи.
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    Хрюн Моржов
    online
    Хрюн Моржов, 19.04.2017 00:48
    0
    Да, тогда Барселона взяла Лигу, не сама взяла, а Эвребе её принёс Барселоне на блюдечке с голубой карточкой.
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    Хрюн Моржов
    online
    Хрюн Моржов, 19.04.2017 00:48
    0
    Каёмочкой
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