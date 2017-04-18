Лестер сражался храбро, но в полуфинале сыграет Атлетико

Уступив «Атлетико» в первом матче четвертьфинала (0:1), «Лестеру» было нелегко рассчитывать на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Так и получилось – дальше прошел «Атлетико», но у болельщиков «лис» есть причины гордиться своей командой. «Лестер» бился более чем достойно и ничуть не тушевался на фоне мадридцев.

Начало матча прошло в спокойном темпе, соперники явно присматривались друг к другу. «Атлетико» и вовсе никуда не спешил, текущее положение дел вполне устраивало «матрасников». «Лестеру» же нужно было обязательно забивать, чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд.

Но реальных моментов пришлось ждать довольно долго. На 21-й минуте Синдзи Окадзаки, воспользовавшись передачей от Варди, пробил опасно, но чуть неточно. А на 26-й минуте забил «Атлетико», усложнив и без того непростую для «Лестера» ситуацию. Фелипе Луис с правого фланга навесил в штрафную, а там Сауль ударом головой отправил мяч в сетку.

Пропущенный мяч не обескуражил «лис», и английская команда продолжила искать пути к воротам «Атлетико», особенно усердствовал Рияд Марез. Но на перерыв команды все же ушли при счете 1:0 в пользу гостей.

Вторая половина встречи началась с атак «Лестера», но хозяева чуть не нарвались на контрвыпад испанцев. На 50-й минуте Гризманн вывалился на ворота и отдал мяч на набегавшего Феррейру-Карраско, но тот в противостоянии с защитником пробить так и не сумел.

Зато на 61-й минуте «лисам» наконец-то улыбнулась удача. Мяч после удара Чилвелла удачно срикошетил к Джейми Варди, а тот с линии вратарской отправил его точно под перекладину.

Забитый мяч, казалось, вдохнул в «Лестер» новые силы, подгоняемые ревом трибун родного стадиона, англичане бросились атаковать. Что и говорить, в последние полчаса игры «Атлетико» пришлось несладко, на ворота Облака обрушился настоящий ливень ударов. К счастью для поклонников мадридского клуба, далеко не все они были точными. Мог забивать Уллоа, сделать дубль Варди, эффективнее сыграть тот же Марез… Но больше забить у «Лестера» так и не получилось, финальный свисток зафиксировал счет 1:1, который позволил «Атлетико» пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

«Лестер» же прощается с самым престижным европейским клубным турниром, но фанаты «лис» должны гордиться своей командой. «Лестер» играл с душой, бился, сражался. Неизвестно, когда «лисы» вновь попадут в Лигу чемпионов, да и попадут ли, учитывая не лучшие дела клуба в чемпионате… Но в этом сезоне ЛЧ «Лестер» оставил по себе добрую память.

Федор СУМКИН

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Лестер Сити» - «Атлетико Мадрид» - 1:1 (первый матч 0:1)

Джейми Варди, 61 - Сауль Ньигес, 26

«Лестер Сити»: Каспер Шмайхель, Йоан Беналуан (Бен Чилвелл, '46), Дэнни Симпсон, Кристиан Фухс, Уэс Морган (Даниель Амарти, '84), Дэниэл Дринквотер, Марк Олбрайтон, Онинье-Уилфред Ндиди, Рияд Марез, Джейми Варди, Синдзи Окадзаки (Леонардо Уллоа, '46)

«Атлетико Мадрид»: Ян Облак, Диего Годин, Хуанфран (Лукас-Франсуа Эрнандес, '55), Стефан Савич, Хосе Хименес, Габи, Сауль Ньигес, Хорхе Коке, Антуан Гризманн, Филипе Луис (Анхель Корреа, '74), Янник Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, '69)

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