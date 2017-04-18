Шевченко встретится с тренерами клубов УПЛ

24 апреля в Киеве клубные наставники вместе с Андреем Шевченко обсудят вопросы, касающиеся следующего сезона. Как стало известно, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в следующий понедельник, 24 апреля, планирует провести в Киеве встречу с наставниками всех команд Премьер-лиги.
Предполагается, что за круглым столом специалисты обсудят формат следующего чемпионата в элитном дивизионе, поднимут тему планирования календаря матчей, затронут вопросы взаимодействия сборной и клубов. Не исключено, речь пойдет и о возможности организации зимних сборов для национальной команды. Эту инициативу Шевченко озвучивал уже давно.
Источник — zbirna.com
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