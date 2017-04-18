Виктор Вацко предложил свой формат чемпионата

«За какой формат чемпионата Украины проголосовал бы я. На мой взгляд, лучший вариант тот, что уменьшает количество матчей, что не имеют никакого турнирного значения. Поэтому.

1. 1-й этап: 12 команд играют друг с другом в два круга (дома/на выезде).

2. 2-й этап: распределение, как и сейчас, на две группы по 6 команд. Но очки, набранные в первом этапе, делятся пополам — для поднятия интриги.

3. Первые 4 команды выходят в еврокубки напрямую, (1-2 место — ЛЧ; 3-4 место — ЛЕ). 11-12 команды — прямой вылет (у нас же, по разговорам и декларациями, из 1-й лиги много желающих и готовых играть в УПЛ).

4. Плей-офф за пятое место от Украины в ЛЕ. «Полуфиналы»: 5 место vs 8 место, 6 место vs 7 место на полях команд высших по «рейтингу» как бонус для них за больший успех в «регулярном чемпионате». Победители полуфиналов в финале в двух матчах (дома/на выезде) определяют еще одного участника ЛЕ.

5. Плей-офф за выживание: 10 место vs 3 место 1-й лиги (дома/на выезде).

Итог.

Всего каждая команда сыграет минимум 32 матча. Максимум матчей — Много ли это, с учетом розыгрыша Кубка Украины, где победитель каждого из этапов определяется в одном матче? Думаю, что нет и в календарь можно поместить, даже с учетом наших климатических условий. Даже в ведущих европейских чемпионатах не так уж и редко проводят туры посреди недели», — написал Вацко.