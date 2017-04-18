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Виктор Вацко предложил свой формат чемпионата

Комментатор Виктор Вацко высказал свое мнение о новом формате чемпионата Украины

  • 18.04.2017 23:03
  • 456 просмотров
  • 1 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко
«За какой формат чемпионата Украины проголосовал бы я. На мой взгляд, лучший вариант тот, что уменьшает количество матчей, что не имеют никакого турнирного значения. Поэтому.
 
1. 1-й этап: 12 команд играют друг с другом в два круга (дома/на выезде).
 
2. 2-й этап: распределение, как и сейчас, на две группы по 6 команд. Но очки, набранные в первом этапе, делятся пополам — для поднятия интриги.
 
3. Первые 4 команды выходят в еврокубки напрямую, (1-2 место — ЛЧ; 3-4 место — ЛЕ). 11-12 команды — прямой вылет (у нас же, по разговорам и декларациями, из 1-й лиги много желающих и готовых играть в УПЛ).
 
4. Плей-офф за пятое место от Украины в ЛЕ. «Полуфиналы»: 5 место vs 8 место, 6 место vs 7 место на полях команд высших по «рейтингу» как бонус для них за больший успех в «регулярном чемпионате». Победители полуфиналов в финале в двух матчах (дома/на выезде) определяют еще одного участника ЛЕ.
 
5. Плей-офф за выживание: 10 место vs 3 место 1-й лиги (дома/на выезде).
 
Итог.
 
Всего каждая команда сыграет минимум 32 матча. Максимум матчей — Много ли это, с учетом розыгрыша Кубка Украины, где победитель каждого из этапов определяется в одном матче? Думаю, что нет и в календарь можно поместить, даже с учетом наших климатических условий. Даже в ведущих европейских чемпионатах не так уж и редко проводят туры посреди недели», — написал Вацко.
 

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 18.04.2017 23:12
    +2
    Кто вообще придумал делить команды на две группы? Чушь полная.
    Либо 16 команд, либо 10, но в два круга за год,т.е. 2 матча дома и 2 на выезде с каждой командой.
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