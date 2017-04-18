Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
19-й тур
Буковина
4:0
Тернополь
18.04.2017, FT

Буковина уверенно разбирается с Тернополем

Матч получился таким, каким и должен быть поединок двух команд из нижней половины таблицы

  • 18.04.2017 23:00
  • 84 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcbukovyna.com
© fcbukovyna.com
Провалы в оборонах позволяли создавать опасные моменты и, как следствие, это повышало зрелищность игры.
 
«Тернополь» начал мощно и вполне мог зацепиться в первом тайме за результативную ничью с хозяевами. Однако, если хозяева свои моменты реализовали, то гости довольствовались ничем. Оба гола до перерыва пришли с правого фланга. Сначала Керчу бросил в прорыв Бойчука, тот прострелил в центр штрафной, где без присмотра остался Покотилюк – 1:0. Вскоре Полянчук не доработал на стандарте с Тереховым, который замкнул фланговую подачу.
 
После двух голов тернополяне «поплыли», а третий гол (еще один удачный заход Терехова на угловой) окончательно закрыл игру. «Буковина» могла делать счет и крупнее, но не воспользовалась двумя выходами один на один. На гостей было жалко смотреть. Первые полчаса команде без тренера можно занести в актив, однако последующий игровой час показал, почему «студенты» идут последними.
 
До финального свистка еще успел отличиться Мироненко, отправив мяч за линию ворот с метра. Это был уже удар по сопернику, который и так из нокдауна выйти не сумел.
 
Подопечные Олега Ратия обходят «Ингулец» и «Горняк-Спорт», поднимаясь на двенадцатую строчку. Тернополяне – последние с отставанием от «Скалы» в три балла.
 
Ближайшие матчи для обеих команд будут выездными: «Буковина» сыграет с «Арсеналом», а «Тернополь» – с «Горняком-Спортом».
 
Черновцы. Стадион «Буковина»
 
«Буковина» (Черновцы) – ФК Тернополь – 4:0
 
 Покотилюк 15, Терехов 26, Терехов 60, Мироненко 90+2
 
«Буковина»: Мозиль, Бойчук, Снижко (Чеботарев 34), Мироненко, Савчук (Илюк 66), Клак, Керчу, Гуськов (Сербул 58), Темеривский, Покотилюк, Терехов
 
ФК Тернополь: Воробей, Захаркив, Кухарский, Кривый (Червонецкий 57), Вонс, Богданов, Музыка (Бабич 65), Полянчук, Дацюк, Пришнивский (Дори 69), Клекот
 
 Вонс 32, Кухарский 43, Полянчук 50, Червонецкий 62, Пришнивский 68, Захаркив 81, Богданов 84
 

Источник — ua-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.