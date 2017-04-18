Буковина уверенно разбирается с Тернополем

Провалы в оборонах позволяли создавать опасные моменты и, как следствие, это повышало зрелищность игры.

«Тернополь» начал мощно и вполне мог зацепиться в первом тайме за результативную ничью с хозяевами. Однако, если хозяева свои моменты реализовали, то гости довольствовались ничем. Оба гола до перерыва пришли с правого фланга. Сначала Керчу бросил в прорыв Бойчука, тот прострелил в центр штрафной, где без присмотра остался Покотилюк – 1:0. Вскоре Полянчук не доработал на стандарте с Тереховым, который замкнул фланговую подачу.

После двух голов тернополяне «поплыли», а третий гол (еще один удачный заход Терехова на угловой) окончательно закрыл игру. «Буковина» могла делать счет и крупнее, но не воспользовалась двумя выходами один на один. На гостей было жалко смотреть. Первые полчаса команде без тренера можно занести в актив, однако последующий игровой час показал, почему «студенты» идут последними.

До финального свистка еще успел отличиться Мироненко, отправив мяч за линию ворот с метра. Это был уже удар по сопернику, который и так из нокдауна выйти не сумел.

Подопечные Олега Ратия обходят «Ингулец» и «Горняк-Спорт», поднимаясь на двенадцатую строчку. Тернополяне – последние с отставанием от «Скалы» в три балла.

Ближайшие матчи для обеих команд будут выездными: «Буковина» сыграет с «Арсеналом», а «Тернополь» – с «Горняком-Спортом».

Черновцы. Стадион «Буковина»

«Буковина» (Черновцы) – ФК Тернополь – 4:0

Покотилюк 15, Терехов 26, Терехов 60, Мироненко 90+2 Покотилюк 15, Терехов 26, Терехов 60, Мироненко 90+2

«Буковина»: Мозиль, Бойчук, Снижко (Чеботарев 34), Мироненко, Савчук (Илюк 66), Клак, Керчу, Гуськов (Сербул 58), Темеривский, Покотилюк, Терехов

ФК Тернополь: Воробей, Захаркив, Кухарский, Кривый (Червонецкий 57), Вонс, Богданов, Музыка (Бабич 65), Полянчук, Дацюк, Пришнивский (Дори 69), Клекот