Буковина уверенно разбирается с Тернополем

Провалы в оборонах позволяли создавать опасные моменты и, как следствие, это повышало зрелищность игры.
«Тернополь» начал мощно и вполне мог зацепиться в первом тайме за результативную ничью с хозяевами. Однако, если хозяева свои моменты реализовали, то гости довольствовались ничем. Оба гола до перерыва пришли с правого фланга. Сначала Керчу бросил в прорыв Бойчука, тот прострелил в центр штрафной, где без присмотра остался Покотилюк – 1:0. Вскоре Полянчук не доработал на стандарте с Тереховым, который замкнул фланговую подачу.
После двух голов тернополяне «поплыли», а третий гол (еще один удачный заход Терехова на угловой) окончательно закрыл игру. «Буковина» могла делать счет и крупнее, но не воспользовалась двумя выходами один на один. На гостей было жалко смотреть. Первые полчаса команде без тренера можно занести в актив, однако последующий игровой час показал, почему «студенты» идут последними.
До финального свистка еще успел отличиться Мироненко, отправив мяч за линию ворот с метра. Это был уже удар по сопернику, который и так из нокдауна выйти не сумел.
Подопечные Олега Ратия обходят «Ингулец» и «Горняк-Спорт», поднимаясь на двенадцатую строчку. Тернополяне – последние с отставанием от «Скалы» в три балла.
Ближайшие матчи для обеих команд будут выездными: «Буковина» сыграет с «Арсеналом», а «Тернополь» – с «Горняком-Спортом».
Черновцы. Стадион «Буковина»
«Буковина» (Черновцы) – ФК Тернополь – 4:0
Покотилюк 15, Терехов 26, Терехов 60, Мироненко 90+2
«Буковина»: Мозиль, Бойчук, Снижко (Чеботарев 34), Мироненко, Савчук (Илюк 66), Клак, Керчу, Гуськов (Сербул 58), Темеривский, Покотилюк, Терехов
ФК Тернополь: Воробей, Захаркив, Кухарский, Кривый (Червонецкий 57), Вонс, Богданов, Музыка (Бабич 65), Полянчук, Дацюк, Пришнивский (Дори 69), Клекот
Вонс 32, Кухарский 43, Полянчук 50, Червонецкий 62, Пришнивский 68, Захаркив 81, Богданов 84
Источник — ua-football
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