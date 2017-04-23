Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
26-й тур
Заря
:
Черноморец
23.04.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Черноморец. Анонс

Из выскочек – в прямые конкуренты

  • 23.04.2017 10:35
  • 135 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Заря – Черноморец. Анонс
Мало кто верил в «Черноморец» по ходу чемпионата, но, вскочив на подножку уходящего поезда, одесситы будто преобразились. Подопечные Александра Бабича уже оправдали своё попадание в финальную шестёрку, и теперь аппетиты клуба значительно увеличились.
 
Дальновидность руководства «Черноморца» не может не радовать, ведь понимая реальность возвращения в Южную Пальмиру европейских баталий, одесситы даже пожертвовали домашним поединком с «Александрией», чтобы привести газон домашней арены в надлежащее состояние. К тому же, стадион «Черноморец», вероятнее всего, в очередной раз примет матч за Суперкубок Украины. Как раз об этом накануне говорил президент Премьер-лиги Владимир Генинсон.
 
Пока же даже перенос домашней игры в Александрию не помешал «Черноморцу» взять по итогам трёх туров второго этапа чемпионата целых семь очков! Больше только было у «Динамо», так что погоня одесситов даже за «Зарёй» уже не выглядит какой-либо фантастикой. После поражения от киевлян Юрий Вернидуб уже смирился с тем, что вторая строка таблицы для луганчан осталась недостижимой. И наставник «Зари» как раз акцентировал внимание на том, что ещё придётся бороться за третье место: «Будем сражаться за третье. Важно показать хорошую игру против «Черноморца», «Александрии», «Олимпика», и всё будет хорошо».
 
В матче недельной давности у луганчан не обошлось без двух вынужденных замен, и потери в средней линии Петряка и Любеновича действительно могут быть очень ощутимыми. Сложно сказать, сыграют ли эти исполнители сегодня, но точно вернётся в строй Калитвинцев, не игравший с «Динамо» по причине соответствующего пункта арендного соглашения. Против своей бывшей команды Владислав сыграть ещё не успел, поскольку оба матча первого этапа «Черноморца» с «Зарёй» выпали не летне-осенний период. Ну, а за одесситов против луганчан Калитвинцев и в Запорожье, и  Одессе выходил на замены, что не помогло хоть как-то скрасить удручающую статистику взаимоотношений. За последние три года соперники провели семь матчей, и «Черноморец» добился в них лишь двух «сухих» ничьих при общей разнице мячей 0:12!
 
У самих одесситов из-за дисквалификации игру пропустит Хобленко, весной прочно застолбивший за собой место в основном составе. Впрочем, у «Черноморца» есть достойный резерв, так что глобальные проблемы отсутствие одного исполнителями вряд ли вызовет.
 
Артем ЦЫГАНЕНКО
 
Ориентировочные составы:

«Заря»: Левченко, Опанасенко, Пилявский, Форстер, Гордиенко, Соболь, Паулиньо, Харатин, Чайковский, Калитвинцев, Бонавентуре
 
«Черноморец»: Безрук, Татарков, Аблитаров, Азацкий, Каплиенко, Андриевский, Ковалец, Барилко, Данченко, Кабаев, Элиас
 
Дисквалификации: Хобленко («Черноморец»)
 
Котировки букмекеров:
Марафон: 1,64 – 3,76 – 6,00
Bwin: 1,60 – 3,50 – 5,25
William Hill: 1,57 – 3,50 – 5,50
Олимп: 1,61 – 3,66 – 5,69

23 апреля, воскресенье
«Заря»  «Черноморец»
Запорожье. Стадион «Славутич Арена». 19.30
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

С каким счетом завершится матч «Заря» – «Черноморец»?
  • 50% (1)
    1. 3:0
  • 50% (1)
    2. 1:2
  • 0% (0)
    3. Другой вариант
  • 0% (0)
    4. 3:3
  • 0% (0)
    5. 3:2
  • 0% (0)
    6. 3:1
  • 0% (0)
    7. 2:3
  • 0% (0)
    8. 2:2
  • 0% (0)
    9. 2:1
  • 0% (0)
    10. 2:0
  • 0% (0)
    11. 1:3
  • 0% (0)
    12. 1:1
  • 0% (0)
    13. 1:0
  • 0% (0)
    14. 0:3
  • 0% (0)
    15. 0:2
  • 0% (0)
    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
Проголосовали — 2 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.