Заря – Черноморец. Анонс

Мало кто верил в «Черноморец» по ходу чемпионата, но, вскочив на подножку уходящего поезда, одесситы будто преобразились. Подопечные Александра Бабича уже оправдали своё попадание в финальную шестёрку, и теперь аппетиты клуба значительно увеличились.

Дальновидность руководства «Черноморца» не может не радовать, ведь понимая реальность возвращения в Южную Пальмиру европейских баталий, одесситы даже пожертвовали домашним поединком с «Александрией», чтобы привести газон домашней арены в надлежащее состояние. К тому же, стадион «Черноморец», вероятнее всего, в очередной раз примет матч за Суперкубок Украины. Как раз об этом накануне говорил президент Премьер-лиги Владимир Генинсон.

Пока же даже перенос домашней игры в Александрию не помешал «Черноморцу» взять по итогам трёх туров второго этапа чемпионата целых семь очков! Больше только было у «Динамо», так что погоня одесситов даже за «Зарёй» уже не выглядит какой-либо фантастикой. После поражения от киевлян Юрий Вернидуб уже смирился с тем, что вторая строка таблицы для луганчан осталась недостижимой. И наставник «Зари» как раз акцентировал внимание на том, что ещё придётся бороться за третье место: «Будем сражаться за третье. Важно показать хорошую игру против «Черноморца», «Александрии», «Олимпика», и всё будет хорошо».

В матче недельной давности у луганчан не обошлось без двух вынужденных замен, и потери в средней линии Петряка и Любеновича действительно могут быть очень ощутимыми. Сложно сказать, сыграют ли эти исполнители сегодня, но точно вернётся в строй Калитвинцев, не игравший с «Динамо» по причине соответствующего пункта арендного соглашения. Против своей бывшей команды Владислав сыграть ещё не успел, поскольку оба матча первого этапа «Черноморца» с «Зарёй» выпали не летне-осенний период. Ну, а за одесситов против луганчан Калитвинцев и в Запорожье, и Одессе выходил на замены, что не помогло хоть как-то скрасить удручающую статистику взаимоотношений. За последние три года соперники провели семь матчей, и «Черноморец» добился в них лишь двух «сухих» ничьих при общей разнице мячей 0:12!

У самих одесситов из-за дисквалификации игру пропустит Хобленко, весной прочно застолбивший за собой место в основном составе. Впрочем, у «Черноморца» есть достойный резерв, так что глобальные проблемы отсутствие одного исполнителями вряд ли вызовет.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:



«Заря»: Левченко, Опанасенко, Пилявский, Форстер, Гордиенко, Соболь, Паулиньо, Харатин, Чайковский, Калитвинцев, Бонавентуре

«Черноморец»: Безрук, Татарков, Аблитаров, Азацкий, Каплиенко, Андриевский, Ковалец, Барилко, Данченко, Кабаев, Элиас

Дисквалификации: Хобленко («Черноморец»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 1,64 – 3,76 – 6,00

Bwin: 1,60 – 3,50 – 5,25

William Hill: 1,57 – 3,50 – 5,50

Олимп: 1,61 – 3,66 – 5,69



23 апреля, воскресенье