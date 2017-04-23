Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
26-й тур
Карпаты
:
Волынь
23.04.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Карпаты – Волынь. Анонс

Между Львовом и Луцком никаких ничьих

  • 23.04.2017 08:51
  • 238 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Карпаты – Волынь. Анонс
У неділю, 23 квітня, «Карпати» на «Арені-Львів» вдруге у цьому році прийматимуть, як географічних, так і сусідів по турнірній таблиці з «Волині». «Леви» не програють у Прем’єр-лізі вже 7 турів (3 перемоги та 4 нічиї) і мають намір ще більше відірватись від переслідувачів з «Волині», яка перебуває у зоні вильоту з елітного дивізіону країни.
 
Західноукраїнське дербі на полі «Карпат» у 13-ти матчах ще жодного (!) разу в чемпіонатах України не завершувалось внічию – 7 перемог львів’ян і 6 вікторій волинян. Востаннє «Волинь» виходила на поле «Арени-Львів» 11 березня цього року. Підопічні Дулуба ще в першому тайму двічі вразили ворота гостей – після ударів Гладкого та Худоб’яка, і лише під завісу матчу «Волинь» зусиллями Дудіка провела єдиний гол.
 
Підопічні Кварцяного не перемагають в гостях вже 13 (!) турів поспіль – нічия та 12 поразок, а на виїзді не забивають голів впродовж 182-х хвилин. «Карпати» ж востаннє не програвали не менше 7-ми ігор поспіль ще у жовті 2010 року – березні 2011 року, за часів Олега Кононова. У минулому турі волиняни перемогли вдома «Зірку», і мають намір у Львові зменшити турнірне відставання від «зелено-білих».
 
Через дискваліфікації не зможуть вийти на поле «Арени-Львів» гравці «Волині» Діденко і Задерецький, а також захисник «Карпат» Нестеров, який отримав у Полтаві вже восьму в чемпіонаті жовту картку. Під питанням поява на полі і травмованих Голодюка та Ксьонза. Найбільшу загрозу для «Волині» становлять досвідчені «карпатівці» Гладкий та Худоб’як, які вже тричі забивали команді з Луцька. Для «Карпат» це буде ювілейний 350-й домашній матч у Прем’єр-лізі України, а «Волинь» при Віталію Кварцяному може 70-й раз зіграти внічию.
 
Перед домашнім матчем  «Карпат» в магазині «Фанта» пройшла традиційна автограф-сесія представників львівського клубу. Цього разу на зустріч з вболівальниками прийшов білоруський наставник «левів» Олег Дулуб та його помічник-земляк Юрій Поклад. 
 
Цікаво, що арбітром західноукраїнського дербі призначено арбітра ФІФА Анатолія Жабченка, при якому обидва суперники ще жодного (!) разу не перемагали у чемпіонатах. «Карпати» у 8 матчах набрали п’ять очок, а «Волинь» – один пункт у п’яти іграх.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ
 
Ориентировочные составы:
 
«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Лобай, Дитятьев, Зубейко, Мирошниченко, Вербный, Чачуа, Кльоц, Худобяк, Гладкий
 
«Волынь»: Кичак, Тетеренко, Р. Никитюк, Горопевшек, Шаповал, Герасимюк, Логинов, Романюк, Дудик, Мемешев, Петров
 
Дисквалификации: Нестеров («Карпаты») – Диденко, Задерецкий («Волынь»)
 
Травмы: Голодюк, Ксенз («Карпаты»)
 
Котировки букмекеров:
Марафон: 1,38 – 4,35 – 11,50
William Hill: 1/3 – 3/1 – 15/21
23 апреля, воскресенье
«Карпаты»  «Волынь»  
Львов. Стадион «Арена-Львов». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Анатолий Жабченко (Хмельницкий)
 Прогноз Sport.ua – 1:0

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

С каким счетом завершится матч «Карпаты» – «Волынь»?
  • 25% (1)
    1. 3:1
  • 25% (1)
    2. 2:1
  • 25% (1)
    3. 2:0
  • 25% (1)
    4. 1:1
  • 0% (0)
    5. Другой вариант
  • 0% (0)
    6. 3:3
  • 0% (0)
    7. 3:2
  • 0% (0)
    8. 3:0
  • 0% (0)
    9. 2:3
  • 0% (0)
    10. 2:2
  • 0% (0)
    11. 1:3
  • 0% (0)
    12. 1:2
  • 0% (0)
    13. 1:0
  • 0% (0)
    14. 0:3
  • 0% (0)
    15. 0:2
  • 0% (0)
    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
Проголосовали — 4 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.