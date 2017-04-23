Карпаты – Волынь. Анонс

У неділю, 23 квітня, «Карпати» на «Арені-Львів» вдруге у цьому році прийматимуть, як географічних, так і сусідів по турнірній таблиці з «Волині». «Леви» не програють у Прем’єр-лізі вже 7 турів (3 перемоги та 4 нічиї) і мають намір ще більше відірватись від переслідувачів з «Волині», яка перебуває у зоні вильоту з елітного дивізіону країни.

Західноукраїнське дербі на полі «Карпат» у 13-ти матчах ще жодного (!) разу в чемпіонатах України не завершувалось внічию – 7 перемог львів’ян і 6 вікторій волинян. Востаннє «Волинь» виходила на поле «Арени-Львів» 11 березня цього року. Підопічні Дулуба ще в першому тайму двічі вразили ворота гостей – після ударів Гладкого та Худоб’яка, і лише під завісу матчу «Волинь» зусиллями Дудіка провела єдиний гол.

Підопічні Кварцяного не перемагають в гостях вже 13 (!) турів поспіль – нічия та 12 поразок, а на виїзді не забивають голів впродовж 182-х хвилин. «Карпати» ж востаннє не програвали не менше 7-ми ігор поспіль ще у жовті 2010 року – березні 2011 року, за часів Олега Кононова. У минулому турі волиняни перемогли вдома «Зірку», і мають намір у Львові зменшити турнірне відставання від «зелено-білих».

Через дискваліфікації не зможуть вийти на поле «Арени-Львів» гравці «Волині» Діденко і Задерецький, а також захисник «Карпат» Нестеров, який отримав у Полтаві вже восьму в чемпіонаті жовту картку. Під питанням поява на полі і травмованих Голодюка та Ксьонза. Найбільшу загрозу для «Волині» становлять досвідчені «карпатівці» Гладкий та Худоб’як, які вже тричі забивали команді з Луцька. Для «Карпат» це буде ювілейний 350-й домашній матч у Прем’єр-лізі України, а «Волинь» при Віталію Кварцяному може 70-й раз зіграти внічию.

Перед домашнім матчем «Карпат» в магазині «Фанта» пройшла традиційна автограф-сесія представників львівського клубу. Цього разу на зустріч з вболівальниками прийшов білоруський наставник «левів» Олег Дулуб та його помічник-земляк Юрій Поклад.

Цікаво, що арбітром західноукраїнського дербі призначено арбітра ФІФА Анатолія Жабченка, при якому обидва суперники ще жодного (!) разу не перемагали у чемпіонатах. «Карпати» у 8 матчах набрали п’ять очок, а «Волинь» – один пункт у п’яти іграх.



Юрій НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Лобай, Дитятьев, Зубейко, Мирошниченко, Вербный, Чачуа, Кльоц, Худобяк, Гладкий

«Волынь»: Кичак, Тетеренко, Р. Никитюк, Горопевшек, Шаповал, Герасимюк, Логинов, Романюк, Дудик, Мемешев, Петров

Дисквалификации: Нестеров («Карпаты») – Диденко, Задерецкий («Волынь»)

Травмы: Голодюк, Ксенз («Карпаты»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 1,38 – 4,35 – 11,50

William Hill: 1/3 – 3/1 – 15/21

23 апреля, воскресенье