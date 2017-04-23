Сталь – Звезда. Анонс

Самый богатый на отечественный футбол день – воскресенье – откроется матчем в Днепре, где «Сталь» сыграет со своим соседом по турнирной таблице кропивницкой «Звездой».

Соседями команды Леонида Кучука и Романа Монарева были и по завершению первой части чемпионата, с той лишь разницей, что «сталевары» своего сегодняшнего соперника опережали всего на одно очко. С тех пор обе команды провели по три мачта, и если в первых двух «Сталь» и «Звезда» отыграли синхронно, сначала проиграв, а затем выиграв, то неделю назад подопечные Кучука разошлись миром в «днепровском дерби», а вот кропивничане неожиданно для многих уступили «Волыни».

Как отметил после матча с лучанами форвард «Звезды» Адеринсола Эсеола, «вся команда разочарована поражением в Луцке». Как раз желание реабилитироваться перед кропивницкими любителями футбола и есть один из факторов, который будет мотивировать футболистов взять три очка в сегодняшней игре. Сюда же можно добавить и матч второго круга, в котором «сталевары» разгромили команду Романа Монарева 3:0 – хороший раздражитель для реванша. Но главные выводы из сложившейся ситуации всё-таки делать главному тренеру. После поражения от «Волыни» Роман Монарев признал, что это была худшая игра «Звезды» за то время, пока он её возглавляет. После чего пообещал, что «будем разбираться». Для футболистов это должно прозвучать как предупреждение, для тех же, кто будет наблюдать за сегодняшней игрой, дополнительные интерес – каковы же результаты разбирательства.

Та мартовская победа над «Звездой» стала первой для Леонида Кучука в «Стали», после чего его подопечные выдали еще несколько хороших матчей. Особенно впечатляюще «сталевары» выглядели на фоне «Александрии», которая была разгромлена очень уверенно 4:1. Четыре победы и две ничьи в весенней части чемпионата позволили «Стали» добавить в свою копилку 14 очков, что является лучшим показателем среди команд второй шестерки.

Два матча, сыгранные между «Сталью» и «Звездой», и есть вся история взаимоотношения команд на уровне Премьер-лиги. Поскольку матч первого круга в Кропивницком принес ничью 0:0, получается, что «Звезда» за 180 минут так и не смогла разобраться тем, как распечатать ворота «сталеваров». Сегодня для этого попытка №3.

Несмотря на то, что у херсонского арбитра Игоря Пасхала еще небогатый опыт судейства в Премьер-лиге – всего 16 матчей, но он уже успел поработать на играх сегодняшних соперников по матчу на «Метеоре». В матче «Звезды» на своем поле с «Днепром» Пасхал зафиксировал ничью 1:1. «Сталь» же в двух играх, которые обслуживал Пасхал, по разу сыграла вничью и проиграла, мячи 1:2.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Сталь»: Панькив, Шабанов, Стаменкович, Ищенко, Пашаев, Леандро, Каленчук, Карасюк, Задерака, Карикари, Васин

«Звезда»: Паст, Фатеев, Перейра, Бацула, Ситало, Збунь, Лупашко, Драченко, Жуков, Чичиков, Борха

Дисквалифицированные: Билоног, Загальский (оба – «Звезда»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 1,98 – 3,36 – 4,10

Олимп: 2,20 – 3,10 – 3,41

Bwin: 1,90 – 3,10 – 4,00

23 апреля, воскресенье