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Донбасс Арена приходит в упадок без футбола

Жемчужина Донецка ждет возвращение «Шахтера»

  • 18.04.2017 22:18
  • 3749 просмотров
  • 3 комментария
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Донбасс Арена приходит в упадок без футбола
Прошел месяц после того, как СКМ, принадлежащий Ринату Ахметову, официально заявил о потере контроля над Донбасс Ареной.
 
Поле стадиона постепенно приходит в упадок, а остальные части стадиона остаются нетронутыми и, очевидно, все же ждут возвращения хозяина, который бы вновь занялся их содержанием…































Источник — Шахта

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Комментарии
    thebestfarmer
      thebestfarmer, 18.04.2017 22:26
    -1
    більше на ній грати не будуть
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    Football877
      Football877, 18.04.2017 22:29
    -4
    Стадион в отличном состоянии. Ахметов спонсирует боевиков, вот они и не трогают его имущество. Но Шахтер врядли ещё сыграет на этой арене
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    prokoprm
    online
    prokoprm, 18.04.2017 23:08
    +2
    шахВАТАр
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