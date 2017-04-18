Донбасс Арена приходит в упадок без футбола

Прошел месяц после того, как СКМ, принадлежащий Ринату Ахметову, официально заявил о потере контроля над Донбасс Ареной.
Поле стадиона постепенно приходит в упадок, а остальные части стадиона остаются нетронутыми и, очевидно, все же ждут возвращения хозяина, который бы вновь занялся их содержанием…
Источник — Шахта
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