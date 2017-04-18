Донбасс Арена приходит в упадок без футбола

комментаторы Футбол 2 это жестьРоббен вбрасывает аут, а кто-то из них говорит "Роббен метнул...

убери ирокеса нафиг толку с него и так ноль

Сценарій повністю дзеркальний до першого матчу - і рахунок і тиск гостей.

игра бомба

Ипать копать ещё 1 гол бавария вкатит и реал прослал, по игре Баварцы смотряться интересней..

и снова каземиро нету жолтой )))хаха красава

ахах ржу спаситель очка реала забивает в свои ворота

Реал ще перед матчем занадто розслабив булки

ору со второго гола Баварии. как Рамос своим забил - хз

ау реало глоры а вы скажыте спасибо кашаю что каземиро играет))