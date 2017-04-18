Труханов - главный арбитр матча Динамо – Шахтер

Комитет арбитров ФФУ опубликовал назначения на матчи 26-го тура лиги Пари-Матч.

На центральном поединке тура, в котором киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер», будет работать бригада арбитров во главе с Константином Трухановым. 41-летний харьковчанин работает на матчах Премьер-лиги с 2012 года, в нынешнем сезоне имеет в своем активе десять матчей высшего отечественного дивизиона, в которых показал 50 предупреждений (в среднем – ровно по пять за игру), один раз удалял игрока с поля (за второе предупреждение) и назначил один пенальти.

С участием «Динамо» Труханов работал на четырех матчах нынешнего сезона. Завершились они с разным результатом: «бело-синие» обыграли (5:1, 1 тур) и сыграли вничью (1:1, 12 тур) с «Александрией», уступили «Ворскле» (0:2, 6 тур) и победили «Зарю» (2:1, 19 тур). «Шахтер» провел два матча под «присмотром» харьковчанина и имеет в них стопроцентный показатель – победы над «Карпатами» (3:2, 4 тур) и «Черноморцем» (2:0, 13 тур).

Ассистенты арбитра – Александр Войтюк (Запорожье), Олег Плужник (Харьков)

Четвертый арбитр – Юрий Можаровский (Львов)

Наблюдатель арбитража – Лучано Лучи (глава Комитета арбитров ФФУ)

Напомним, что матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в пятницу, 21 апреля, на столичном НСК «Олимпийский», начало – в 20:00.