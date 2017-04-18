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Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я живу на футбольном поле»

Экс-голкипер киевского «Динамо» рассказал об успехе своей профессиональной карьеры

  • 18.04.2017 21:34
  • 251 просмотров
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Метки
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Легендарный футболист сборной Украины Александр Шовковский сравнил профессию голкипера с самураем.


 

Источник — #FootballHub

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