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Алессандро НЕСТА: «Доннарумма - это настоящий чемпион»

Бывший защитник «Милана» рассказал о нынешнем состоянии дел в итальянском клубе

  • 18.04.2017 21:31
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Алессандро НЕСТА: «Доннарумма - это настоящий чемпион»
Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста поделился своими впечатлениями от нынешней команды.
 
«Даниэле Ругани повезло иметь рядом с собой высококлассных и опытных защитников. В этом плане мне тоже очень повезло. Когда я впервые оказался на стадионе Бернабеу, то был крайне взволнован. Перед выходом на поле я обернулся, увидев спокойные лица Паоло Мальдини и Алессандро Костакурты, — этих взглядов было достаточно, чтобы научить меня бороться со сложившимися обстоятельствами.
 
Будущие суперзвезды? Может быть три или четыре молодых игрока станут таковыми, а многие останутся просто хорошими. Настоящим чемпионом является Джанлуиджи Доннарумма, он может достичь уровня Буффона.
 
Среди защитников я бы выделил Даниэле Ругани и Алессио Романьоли. Я бы охотно принял их к себе в «Майами». Кто из них будет лучше? Время покажет».
 

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