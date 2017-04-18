Алессандро НЕСТА: «Доннарумма - это настоящий чемпион»

Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста поделился своими впечатлениями от нынешней команды.

«Даниэле Ругани повезло иметь рядом с собой высококлассных и опытных защитников. В этом плане мне тоже очень повезло. Когда я впервые оказался на стадионе Бернабеу, то был крайне взволнован. Перед выходом на поле я обернулся, увидев спокойные лица Паоло Мальдини и Алессандро Костакурты, — этих взглядов было достаточно, чтобы научить меня бороться со сложившимися обстоятельствами.

Будущие суперзвезды? Может быть три или четыре молодых игрока станут таковыми, а многие останутся просто хорошими. Настоящим чемпионом является Джанлуиджи Доннарумма, он может достичь уровня Буффона.

Среди защитников я бы выделил Даниэле Ругани и Алессио Романьоли. Я бы охотно принял их к себе в «Майами». Кто из них будет лучше? Время покажет».