Алессандро НЕСТА: «Доннарумма - это настоящий чемпион»

Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста поделился своими впечатлениями от нынешней команды.
«Даниэле Ругани повезло иметь рядом с собой высококлассных и опытных защитников. В этом плане мне тоже очень повезло. Когда я впервые оказался на стадионе Бернабеу, то был крайне взволнован. Перед выходом на поле я обернулся, увидев спокойные лица Паоло Мальдини и Алессандро Костакурты, — этих взглядов было достаточно, чтобы научить меня бороться со сложившимися обстоятельствами.
Будущие суперзвезды? Может быть три или четыре молодых игрока станут таковыми, а многие останутся просто хорошими. Настоящим чемпионом является Джанлуиджи Доннарумма, он может достичь уровня Буффона.
Среди защитников я бы выделил Даниэле Ругани и Алессио Романьоли. Я бы охотно принял их к себе в «Майами». Кто из них будет лучше? Время покажет».
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