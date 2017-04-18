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19 апреля - последний день заявки Neymar Jr's Five!

Поторопись заявить свою команду на киевский отбор международного футбольного турнира

  • 18.04.2017 20:43
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19 апреля - последний день заявки Neymar Jr's Five!
Уже во второй раз известный бразильский форвард Неймар-младший приглашает футболистов со всего мира участвовать в его международном турнире по футболу. В этом году к странам, где проходят отборочные турниры, присоединилась также Украина.
 
Теперь и в украинских любителей футбола есть возможность вынести игру за пределы районного зала или площадки, улучшить свою игру и показать уровень украинского уличного футбола на Мировом Финале в Бразилии.
 
Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

 
Neymar Jr's Five - уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал капитан сборной Бразилии Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до того момента, пока последнего футболиста не выбьют из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.
 
Украинские отборочные турниры Neymar Jr's Five пройдут с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Национальный финал состоится 28 мая в Киеве.
 
Календарь квалификаций Neymar Jr's Five:
 
22 апреля - Киев, «Локомотив» (ул. Стадионная, 10)
29 апреля - Харьков, «Металлист» (ул. Плехановская, 65)
6 мая - Днепр, Sport Life (ул. Набережная победы, 25);
14 мая - Одесса, «Спартак» (ул. Канатная, 79/1А)
20 мая - Львов, «Электрон» (ул. Ген. Чупринки, 130).

 
По результатам квалификаций 16 лучших команд будут соревноваться в Национальном Финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание Чемпиона Мира.
 
Победитель Мирового Финала получит уникальную возможность встретить Неймара в Барселоне (Испания) и стать его гостем на знаменитом Камп Ноу на матче ФК Барселона.
 
Сможет ли ваша команда переиграть всех, и проложить себе путь на Мировой Финал в Бразилии?
 
Детали, правила и регистрация команд здесь: http://www.neymarjrsfive.com/uk/UA 
 
Специфический формат Neymar Jr's Five делает этот турнир быстрым, техническим и единственным в мире футбола. Более 65 000 игроков из 47 стран зарегистрировались в турнире в первый год Neymar Jr's Five. 2017 обещает быть еще масштабнее.
 
«Я всегда играл со своими друзьями» - Неймар младший - «Этот турнир напоминает мне мое детство, и я очень горжусь этим. Для того, чтобы выиграть в мини-футбол и обыграть всех, нужна стратегия и хорошее понимание, когда лучший момент, чтобы атаковать или защищаться. Хорошая защита также очень важна, и может помочь вашей команде пройти очень далеко в турнире».
 
Собирайте команду и соревнуйтесь за поездку на Финал в Бразилию! Регистрация открыта!

 
Партнеры проекта: Сильпо, Tickets.ua
Медиа-партнеры: НЛО TV, KISS FM, Обозреватель, Футбол24
 

Автор — Antonio Falcone, Sport.ua

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