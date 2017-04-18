Никита КАМЕНЮКА: «Пенальти? Не обсуждаю работу арбитров»

Капитан «Зари» Никита Каменюка поделился своими впечатлениями о матче второго этапа чемпионата Украины, в котором луганчане проиграли «Динамо» со счетом 0:1.

- «Динамо» реализовало свои моменты, а «Заря» не смогла воплотить в жизнь те возможности для взятия ворот, которые у нас были.

На самом деле неизвестно, как бы все сложилось. Но если мы не забили гол, значит, не заслуживали на то, чтобы добыть положительный результат. В любом поединке нет ничего важнее итогового счета на табло. Да, ребята большие молодцы, они очень старались. Видна была самоотдача, борьба и желание при сумасшедшей поддержке болельщиков, которые гнали команду вперед. Футболисты «Зари» показали достойную игру, но, к сожалению, не добыли очки.

Пенальти? В первую очередь я футболист и не обсуждаю работу судей. Для этого у нас существуют определенные органы, которые должны решать, как поступил в том или ином моменте представитель судейского цеха. Пускай они и разбираются. В первую очередь я должен обращать внимание на свою игру. Как отработал судья на матче «Заря» — «Динамо», я некомпетентен говорить», — сказал Каменюка.