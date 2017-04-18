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Алексей ДРОЦЕНКО: «Динамо выступило в Италии на хорошем уровне»

Юношеская команда киевского «Динамо» заняла второе место на международном турнире в Италии

  • 18.04.2017 20:25
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ФК Динамо Киев. Алексей Дроценко
© ФК Динамо Киев. Алексей Дроценко
Академическая группа «Динамо» U-17 (тренеры – Алексей Дроценко и Евгений Ястребинский) вернулась с традиционного представительного юношеского турнира «Scopigno Cup-2017», который проходил в Италии.
 
Киевская команда заняла второе место, уступив в финале бразильскому «Палмейрасу». Подробнее о выступлении своих подопечных рассказал Алексей Дроценко:
 
- В турнире принимали участие 12 команд, разделенные на 4 группы по три участника в каждой. В полуфинал выходили по одному победителю из каждого трио. Мы на групповом этапе встречались с итальянскими «Фрозиноне» и «Специей», основные команды которых выступают в серии B. С первым соперником сыграли вничью 1:1, второго обыграли 3:0, и с первого места вышли в полуфинал, где обыграли санкт-петербургский «Зенит» – 4:2, а в финали уступили «Палмейрасу» 0:2. В начале бразильцы имели преимущество, забили нам мяч в первом тайме, к концу первой половины встречи мы выровняли игру, в перерыве провели ряд замен, владели преимуществом, создали четыре реальных момента для взятия ворот, которые должны были реализовывать, но не забили. А на последних минутах пропустили второй мяч после контратаки.
 
В целом, турнир понравился, поиграли с разными командами, соперники хорошие. Итальянские команды организованные, ребята у них тактически и технически грамотные, а питерцев видели на турнире в Приднестровье, могли у них выиграть и с большим счетом. В тот же день после обеда играли и финальный матч. Считаю, мы выступили на хорошем уровне, могли побеждать, но немного чего-то не хватило.
 
Что касается индивидуальных наград, отметим, что лучшим игроком финала признали Александра Сироту.

Источник — ФК Динамо Киев

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