В АВФУ поддержали кандидатуру Павелко на выборах президента

Сейчас динама один из клубов Украины. В отличии от которого кое-кто больше прославил украинский ф...

Обувь, ты снова бредишь, в своем желанми, за 30 серебрянников подлизнуть копанке

Шахтар для України виграв Кубок УЕФА, Дніпро грав у фіналі ЛЕ ,а динамо бігало за іспанським а...

Давайте сеню.раз уж назначили двоих министрами дзюдо и гимнастики

Насчет зрелищности не уверен, но то что Владимир сделает свое дело и вернет все, случайно утрачен...

Слишком много ожиданий от этого боя с Джошуа. Это мне напоминает как долго все хотели и ждали боя...

Пардон, с бомжами чуть погорячился.так как коммент на котгый отвечал - апофеоз бреда. Я думаю что...

Потому что почти все поля в киеве всякими бомжами 8аняты

Соболев подготовил поле, Илличевец с Нафтовыком тому живые примеры