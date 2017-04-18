В АВФУ поддержали кандидатуру Павелко на выборах президента

Состоялось заседание исполнительного комитета общественной организации Всеукраинская спортивная ассоциация ветеранов футбола Украины, на котором были выбраны делегаты на Конгресс ФФУ, который состоится 16 июня, а также выдвинута кандидатура на пост президента ФФУ от ассоциации ветеранов.
Ассоциация решила поддержать на будущих выборах действующего президента ФФУ Андрея Павелко. Делегатом от ассоциации ветеранов выбрали Олега Собуцкого – президента ассоциации ветеранов Украины.
Источник — Sport.ua
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