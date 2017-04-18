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В АВФУ поддержали кандидатуру Павелко на выборах президента

16 июня состоятся выборы президента Федерации футбола Украины

  • 18.04.2017 19:38
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко
Состоялось заседание исполнительного комитета общественной организации Всеукраинская спортивная ассоциация ветеранов футбола Украины, на котором были выбраны делегаты на Конгресс ФФУ, который состоится 16 июня, а также выдвинута кандидатура на пост президента ФФУ от ассоциации ветеранов. 
 
Ассоциация решила поддержать на будущих выборах действующего президента ФФУ Андрея Павелко. Делегатом от ассоциации ветеранов выбрали Олега Собуцкого – президента ассоциации ветеранов Украины.
 

Источник — Sport.ua

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