Луис ЭНРИКЕ: «Наши болельщики имеют шанс увидеть еще одну сказку»

После крупного поражения в Турине в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3) наставник «Барселоны» Луис Энрике не исключает, что его команда может повторить сценарий матч против ПСЖ и отыграть преимущество «старой синьоры» в три мяча.

- Те болельщики, которые пришли поддержать нас в матче против ПСЖ, имеют второй шанс стать свидетелями исторического вечера. Мы должны быть едины до 95 минуты. Ключевым эффектом будет атака. Нужно атаковать, атаковать и еще раз атаковать.

Восстановление Маскерано — это хорошая новость. Он находится в отличной форме и будет доступен к завтрашней игре. Серхио Бускетс? Его возвращение — это всегда хорошая новость. Он является одним из самых тактически умных игроков. Чем больше он может сделать, тем лучше для нас.