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Луис ЭНРИКЕ: «Наши болельщики имеют шанс увидеть еще одну сказку»

Наставник «Барселоны» поделился своими ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов против Ювентуса

  • 18.04.2017 19:24
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ФК Барселона. Луис Энрике
© ФК Барселона. Луис Энрике
После крупного поражения в Турине в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3) наставник «Барселоны» Луис Энрике не исключает, что его команда может повторить сценарий матч против ПСЖ и отыграть преимущество «старой синьоры» в три мяча.
 
- Те болельщики, которые пришли поддержать нас в матче против ПСЖ, имеют второй шанс стать свидетелями исторического вечера. Мы должны быть едины до 95 минуты. Ключевым эффектом будет атака. Нужно атаковать, атаковать и еще раз атаковать.
 
Восстановление Маскерано — это хорошая новость. Он находится в отличной форме и будет доступен к завтрашней игре. Серхио Бускетс? Его возвращение — это всегда хорошая новость. Он является одним из самых тактически умных игроков. Чем больше он может сделать, тем лучше для нас.
 

Источник — УЕФА

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