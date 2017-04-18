Трабукки объяснил, почему он назвал Луческу «румынским чучелом»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал высказывание агента Марко Трабукки о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу.

«Высказавшись подобным образом, Марко Трабукки в первую очередь нанёс репутационный ущерб самому себе. Думаю, что ему следует в следующий раз выбирать более достойную и уважительную форму для изложения своих мыслей. Луческу свой профессиональный и тренерский статус давно подтвердил на международной арене, а вот к Траббуки после таких высказываний у футбольного сообщества наверняка возникнут вопросы как в человеческом, так и профессиональном плане», — оценил ситуацию Митрофанов.

Напомним, что после окончания матча «Спартак» – «Зенит» (2:1) Трабукки написал в «Твиттере»: «Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с четырьмя топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?» Позже Трабукки отметил, что не хотел обижать специалиста, но развернутые «извинения» агента выглядят даже пожестче, из-за своей аргументированности, чем оскорбление, которое можно было бы объяснить эмоциональной несдержанностью.

«Я не собирался обижать Луческу. Но внимательно смотрел за его поведением по ходу матча и с большим удивлением увидел, как румын в течение 90 минут просто стоял и вообще не руководил своими футболистами, как будто они всё правильно делали на поле. Его неподвижность и привела к такому сравнению.

И потом предлагаю не делать акцент на словах, а смотреть профессионально и серьёзно на суть проблемы. Луческу проиграл всё. Ему дали лучшую команду страны, он же явно не оправдал доверия руководства «Зенита» ни в одном из турниров. У него всё время кто-то виноват – русские футболисты, новички, московские арбитры, лига, соперники…

Зимой Луческу мог легко исправить ситуацию, поскольку у него есть щедрое руководство, которое предоставило карт-бланш на трансферном рынке, но в виде усиления тренер нашёл себе Молло (французский нападающий из «Крыльев Советов», который практически не выходит на поле). Господин Луческу завалил тренерскую работу, создал плохой микроклимат внутри команды, испортил отношения с ведущими футболистами и сумел провалить трансферные операции.

Уйдёт ли Луческу? Я не знаю. Но искренне желаю этого болельщикам, футболистам и руководителям «Зенита». Такой престижный клуб, имеющий высочайшую репутацию в Европе, просто не имеет права лишиться участия в Лиге чемпионов. Своей работой Луческу доказал, что не соответствует уровню предшественников – Адвоката, Спаллетти и даже уровню Виллаш-Боаша», — дает объяснения Трабукки своей несдержанности после матча «Спартак» - «Зенит» (2:1).