Шахтер - Динамо: билеты уже в продаже

Глупое поражение. Слишком в оборону ушли в 3 периоде.

Думаю, тут РМ не отпустит... Особенно, если Бавария будет играть так же расхлябанно, как и в перв...

тут 2-1 в пользу Баварки и серия пенальти с последующими слезами разочарования от Кристины Пеналд...