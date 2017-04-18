Шахтер - Динамо: билеты уже в продаже

18 апреля стартует продажа билетов на матч 31-го тура Премьер-лиги «Шахтер» – «Динамо». Поединок состоится в Харькове на ОСК «Металлист» (базовый день – 26 мая).
Реализация пройдет в два этапа.
1-й этап (с 18 по 23 апреля). Приобрести билеты смогут:
- владельцы абонементов;
- болельщики, посетившие в 2017 году в Харькове одну или несколько игр «горняков» в чемпионате Украины (получат СМС со специальным кодом);
- любители футбола, купившие билеты на встречу «Шахтер» – «Александрия» (отдельно возврату не подлежат).
2-й этап (с 24 апреля). Свободная продажа.
Также напоминаем, что у вас есть возможность приобрести абонемент на все матчи «оранжево-черных» в Харькове до конца сезона, включая игру с «Динамо».
Стоимость билетов/абонементов (грн.):
|«Шахтер» – «Динамо»
|Абонемент (4 матча ЧУ + поединок КУ)
|Standard 6
|30
|70
|Standard 5
|50
|120
|Standard 4
|80
|185
|Standard 3
|120
|240
|Standard 2
|150
|330
|Standard 1
|200
|425
|Club 1936
|700
|2 800
|Shakhtar Lounge
|2 000
|6 000
|Sky Box
|5 000
|11 000
Кассы ОСК «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва. Ждем вас!
Источник — ФК Шахтер
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