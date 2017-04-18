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Шахтер - Динамо: билеты уже в продаже

Стоимость - от 30 до 5000 грн

  • 18.04.2017 18:23
  • 182 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
18 апреля стартует продажа билетов на матч 31-го тура Премьер-лиги «Шахтер» – «Динамо». Поединок состоится в Харькове на ОСК «Металлист» (базовый день – 26 мая).
 
Реализация пройдет в два этапа.
 
1-й этап (с 18 по 23 апреля). Приобрести билеты смогут:
- владельцы абонементов;
- болельщики, посетившие в 2017 году в Харькове одну или несколько игр «горняков» в чемпионате Украины (получат СМС со специальным кодом);
- любители футбола, купившие билеты на встречу «Шахтер» – «Александрия» (отдельно возврату не подлежат).
 
2-й этап (с 24 апреля). Свободная продажа.
 
Также напоминаем, что у вас есть возможность приобрести абонемент на все матчи «оранжево-черных» в Харькове до конца сезона, включая игру с «Динамо».
 
Стоимость билетов/абонементов (грн.):
 
  «Шахтер» – «Динамо» Абонемент (4 матча ЧУ + поединок КУ)
Standard 6 30 70
Standard 5 50 120
Standard 4 80 185
Standard 3 120 240
Standard 2 150 330
Standard 1 200 425
Club 1936 700 2 800
Shakhtar Lounge 2 000 6 000
Sky Box 5 000 11 000
 
Кассы ОСК «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва. Ждем вас!

 

Источник — ФК Шахтер

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