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Эшли ЯНГ: «Мое будущее? Спросите об этом у Жозе Моуриньо»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал информацию об уходе из английского клуба

  • 18.04.2017 18:14
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Readfootball. Эшли Янг
© Readfootball. Эшли Янг
Ранее сообщалось, что 31-летний хавбек входит в сферу интересов пяти клубов из премьер-лиги.
 
«Когда вы не играете, а на носу трансферное окно, слухов и всяких спекуляций просто не избежать. Конечно, я всегда хотел чаще выходить в стартовом составе. Не знаю, что ждет меня в будущем, сейчас я думаю лишь о выступлении за «Манчестер Юнайтед». 
 
В преддверии любого матча мне звонит наш тренер, и я стараюсь сконцентрироваться на матче. Я всегда старался завоевать его доверие, чтобы провести за сезон, как можно больше матчей. Только это важно сейчас. 
 
Несмотря на то, что мне уже 31 год, я очень мотивирован и хочу добиться успеха. Приходится много работать, потому что в такой команде, как «МЮ», нужно выигрывать конкуренцию. У меня еще год по контракту, поэтому у нас будет время обсудить мое положение, но лучше спросите об этом Жозе Моуринью», – заявил Янг.

Источник — Советский спорт

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