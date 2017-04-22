Александрия – Олимпик. Анонс

После знакового для нашего футбола противостояния, которое имело место на НСК «Олимпийский» в пятницу, в программе субботнего дня 26-го тура чемпионата Премьер-лиги два матча – по одному в каждом из секстетов.

Глядя на время их начала, а и в Днепре, и в Александрии стартовый свисток арбитров прозвучит в 17.00, невозможно не задаться вопросом, почему всего-то две игры нельзя было развести по времени? В чём таком глубокий смысл того, что «Днепр» с «Ворсклой» и «Александрия» с «Олимпиком» должны играть параллельно? Было бы какая-то логика, если бы команды, входящие в эти пары, конкурировали между собой, но в этом конкретном случае ничего такого нет. Едва ли не каждую неделю в каждой из двух программ, которые по воскресеньям рассказывают нам о футбольной жизни страны (и которые, кстати, словно в пику друг другу, идут параллельно), можно услышать, что рейтинг футбольных трансляций падает. А от того, что ставить матчи на одно время, он вырастет? С появлением футбольных трансляций на телеканале «УНИАН» расширились и возможности для параллельного показа футбола наших бродкастеров. Теперь смело можно одновременно показывать сразу 4 игры – по матчу на «Футболах», и по матчу на «2+2» с «УНИАНом». И будет вам рейтинг.

Искренне уважая симпатии любителей футбола из Днепра и Полтавы, все-таки наиболее привлекательной из двух субботних игр резонно считать ту, что будет в Александрии. Даже при всех тех негативных моментах, которые есть у «Александрии» и «Олимпика» в той части чемпионата, которая идет в 2017-м году. Главный из них – результат, точнее, его отсутствие. В весенней части чемпионата команды Владимира Шарана и Романа Санжара на двоих провели уже 15 матчей, а выиграли всего по одному! Правда, каждый из них должен был запомниться. «Александрия» проехалась по «Волыни» 6:0 – что ж, не так много в нашем чемпионате игр, которые завершаются с теннисным счетом. «Олимпик» же выдал камбек, равных которому в нашем чемпионате еще надо поискать – выиграть, проигрывая 0:2, это событие. А за что еще позитивное, скажите, можно зацепиться?

Когда произошло разделение на шестерки, у многих был резонный вопрос – а где же брать мотивацию командам, играющим в турнире, где распределяются места с 7-го по 12-е? Вот у тех, кто в первой шестерке, с мотивацией уж точно должно было быть все в порядке – медали, места в еврокубках… Но не все так просто оказалось. Как там будет дальше, трудно сказать, но что-то у ребят из «Александрии» и «Олимпика» в последних трех матчах, которые были уже в рамках второго этапа, глаза не особо горели. По два поражения и по одной нулевой ничьей – это и весь результат на выходе.

Что-то говорить на послематчевых пресс-конференциях – одна из составляющих работы главных тренеров, и она не допускает комментариев общей тональностью «все плохо». Иначе можно и работу потерять. Как бы ни было трудно, но нужно давать позитивные посылы. «Стыдно перед своими болельщиками», – честно после поражения от «Черноморца» на родном стадионе «Ника» признал Владимир Шаран. И добавил, что, по его мнению, «борьба еще впереди». Нечто аналогичное прозвучало и из уст Романа Санжара: «Мы будем бороться до последней игры».

Если наставникам команд все же удастся достучаться до футболистов, выступить реальными мотиваторами, а не для прессы, то ведь по идее игра должна быть очень интересной. По итогу матчей недельной давности число соискателей бронзовых медалей увеличилось до четырех, и хотя «Заря» среди них выглядит фаворитом, и «Александрии», и «Олимпику» достаточно выдать сегодня победный матч, чтобы очень сильно осложнить жизнь команде Юрия Вернидуба. Пока внутри квартета команд, занимающих места с третьего по шестое, на втором этапе было сыграно только три матча. Ничьи реально ничего не меняют, но стоило «Черноморцу» выиграть у «Александрии», и насколько же все стало интереснее.

Для гостей в сегодняшнем матче есть и дополнительный стимул побороться за победу, ведь в текущем сезоне «Олимпик» в двух попытках у «Александрии» не смог выиграть ни разу. В первом круге матч проходил в Сумах, и «олимпики» уступили 0:2. Игра же второго круга запомнилась тем, как Запорожан и Поступаленко пободались после свистка на перерыв, и второй тайм обе команды играли вдесятером. Забили друг другу по голу, так что, в итоге – 1:1. В целом же, суммарный баланс в четырех играх «Александрии» и «Олимпика» в Премьер-лиге: по победе и две ничьи, а мячи 3:2 в пользу александрийцев.

Арбитр Юрий Грысьо, представляющий Львов, провел в Премьер-лиге 71 матч. «Александрия» в единственной игре при арбитраже Грысьо в 2015-м году обыграла запорожский «Металлург» 2:0. А вот «Черноморец» в трех играх с Грысьо один раз сыграл вничью и дважды проиграл, мячи 3:6.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Леванидов, Шендрик, Бондаренко, Грицук, Басов, Симинин, Полярус, Огиря, Леонов, Банада, Пономар

«Олимпик»: Махарадзе, Федорив, Немчанинов, Цимбалюк, Эмерсон, Богданов, Матяж, Поступаленко, Моха, Шестаков, Олийнык

Дисквалификация: Микицей («Александрия»)

Котировки букмекеров:

Олимп: 2,16 – 3,25 – 3,34

Марафон: 2,22 – 3,20 – 3,52

Bwin: 2,25 – 3,10 – 3,00

22 апреля, суббота