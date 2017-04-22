Днепр – Ворскла. Анонс

Кого считать фаворитом в предстоящем «речном дерби» между «Днепром» и «Ворсклой» – вопрос, на самом деле, сложный. С одной стороны, если посмотреть на текущий расклад в турнирной таблице, то ответ вроде бы очевиден – полтавчане идут на седьмой позиции, возглавляя нижнюю часть сетки, а «Днепр» обретается на последнем месте, отставая от своего субботнего соперника на целых 16 очков. Но с другой, если взглянуть на результаты команд по весне, то дело представляется уже совсем в ином свете – в семи матчах полтавчане одержали всего-навсего одну победу (дома 2:0 над «Волынью», которую в этом году не бьет только ленивый), еще две игры сведя в ничью и потерпев четыре поражения. В то же время, «днепряне» не проигрывают уже девять поединков к ряду (самая длительная действующая серия в чемпионате), ну, а почему у Михайленко и компании при этом так мало набранных очков, всем нам прекрасно известно (привет «минус 15-ти», списанным с «сине-бело-голубых» в качестве санкций).

Конечно, полтавские болельщики представляли себе футбольную весну совсем не так. Перед началом сезона сравнительно благополучная финансово (как по нынешним отечественным меркам) «Ворскла», пробившаяся по итогам прошлого чемпионата в еврокубки, выглядела командой, способной, как минимум, повторить прошлогоднее достижение. Но, как говорится, что-то пошло не так, и яркая выездная победа над «Динамо» в конце августа (2:0) так и осталась самым весомым достижением подопечных Василия Сачко в этом сезоне. Весь турнир полтавчан прилично лихорадило, а неплохие игры чередовались с откровенно провальными, что, в конце концов, вылилось в то, что клуб не попал в заветную шестерку, разыгрывающую сейчас места под еврокубковым солнцем на следующий сезон. Так что, сейчас «Ворскла» вынуждена бороться… а ни за что, в принципе. Вылететь – явно не вылетят, а какое место занять в итоговой таблице, седьмое или, скажем, девятое, разницы по сути никакой.

И учитывая все вышенаписанное, то, что букмекеры в предстоящей игре отдают предпочтение именно последней команде чемпионата, становится уже совсем не таким удивительным. К примеру, «Марафон» при коэффициенте 2.32 на победу хозяев, на потенциальный успех гостей выставляет 3.25. Примерно такого же мнения и эксперты других авторитетных контор: так, «Олимп» дает на «днепрян» 2.24 при 3.14 на победу «Ворсклы», а «Bwin» – 2.20 против 3.10.

Ну, и пару слов об истории данного противостояния, куда ж без этого. Она, кстати, является весьма давней и насыщенной, беря свое начало в 1957 году, когда «Днепр» еще назывался «Металлургом», а «Ворскла» – «Колхозником». За эти 60 лет команды сыграли между собой 51 поединок, 24 из которых завершились победой «днепрян», а еще 16 – Полтавы. При этом на двоих клубы наколотили в ворота друг друга уже 128 мячей, 72 из которых на счету «Днепра», а 56 – у «ворсклян». Кстати, уже три последних матча между нашими соперниками на «Днепр-Арене» неизменно завершались с ничейным результатом – тем самым, с которым сейчас больше всего «любят» покидать поле ребята Михайленко. Ждем «дубль четыре»?

Вячеслав ДЕЙКУН

Ориентировочные составы:

«Днепр»: Лунин, Сваток, Влад, Полевой, Нагиев, Лопыренок, Адамюк, Ротань, Вакулко, Лунев, Довбик

«Ворскла»: Шуст, Даллку, Сапай, Пердута, Сакив, Шарпар, Кравченко, Ребенок, Мякушко, Хлебас, Загорулько

Дисквалификации: Кожушко («Днепр») – Чижов («Ворскла»)

Котировки букмекеров:

Олимп: 2.24 – 3.27 – 3.14

Bwin: 2.20 – 3.10 – 3.10

Марафон: 2.32 – 3.30 – 3.25

22 апреля, суббота