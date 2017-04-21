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26-й тур
Динамо Киев
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Шахтер Д
21.04.2017 20:00   ТВ-трансляция: 

Динамо Киев – Шахтер. Анонс

Отсутствие интриги дарит шанс на спектакль

  • 21.04.2017 11:00
  • 1624 просмотров
  • 20 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com
Эпицентром отечественной футбольной жизни в ближайшую пятницу станет НСК «Олимпийский». В очередной, а точнее – в третий раз в нынешнем сезоне сойдутся в очном споре наши тяжеловесы. А старт главному поединку 26-го тура даст в 20:00 свисток харьковчанина Константина Труханова
 
«Классико» – этим все сказано. То, что всегда в цене и в почете, какие бы ни были времена. Причем, сейчас в цене, как никогда. Уже много сказано по поводу того, что на повестке пятничного вечера будет исключительно вопрос престижа. Трудно не согласиться. Ну, не проблема для нынешнего «Шахтера» с его запасом прочности и перевесом в 11 очков удержать своё без пяти минут чемпионство. Нет, конечно, может случиться все, что угодно. Но та же «Барселона» в Лиге чемпионов наглядно всем продемонстрировала в прошедшую среду, что чудесам есть предел: свидетелями второй части «парижского балета» мы не стали. Впрочем, и «Шахтер» в дерби с земляками из «Олимпика» убедительно доказал нелепую случайность своей осечки с «Черноморцем» туром ранее.
 
Что же касается «Динамо», тренерский штаб киевлян подходит к предстоящей битве, фактически, с развязанными руками. Вне всяких сомнений, никто не строит иллюзий по поводу чемпионства. А это значит, что ближайшее «классико» можно спокойно превращать в полигон для обкатки игроков, связок, комбинаций, ва-банков. Тех же схем, наконец. Иными словами, команду ждут условия, максимально приближенные к боевым. То бишь, к еврокубковым. А у болельщиков появляется, по сути, последний шанс в нынешнем сезоне увидеть зрелище. Ах, да, ну и долги же еще когда-нибудь надо да отдавать. Это то, что касается футболистов «Динамо». Встреча, как уже говорилось, третья в нынешнем сезоне. В двух предыдущих «бело-синим» победить так и не удалось. 1:1 в сентябре прошлого года в Харькове, и 3:4 на Олимпийском» в декабре. Как говорится, Бог любит троицу. Осталось «динамовцам» только его в этом убедить.
 
В завершение, конечно, статистика встреч. Всего в чемпионате Украины «классики» пересекались 51 раз. Киевляне в этом споре брали верх в 19 поединках, на одну победу меньше у «горняков», еще в 14 случаях свисток арбитра фиксировал ничью. Баланс мячей 67:63 в пользу «Динамо».
 
Евгений САВЧУК
 
Ориентировочные составы:
 
«Динамо»: Коваль, Морозюк, Вида, Пантич, Кадар, Шепелев, Антунеш, Гармаш, Ярмоленко, Сидорчук, Беседин
 
«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Бернард, Бланко-Лещук
 
Травмы: Хачериди, Федорчук («Динамо») – Ордец («Шахтер»)
 

Котировки букмекеров:

На победу «Динамо» букмекеры в среднем дают коэффициент 3.06, на гостей - 2.14. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.
 

21 апреля, пятница
«Динамо»  «Шахтер»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 20.00
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Динамо» – «Шахтер»?
  • 30.91% (17)
    1. 2:0
  • 21.82% (12)
    2. 1:2
  • 12.73% (7)
    3. 2:1
  • 12.73% (7)
    4. 1:3
  • 3.64% (2)
    5. 3:1
  • 3.64% (2)
    6. 1:1
  • 3.64% (2)
    7. 0:3
  • 3.64% (2)
    8. 0:2
  • 1.82% (1)
    9. 3:3
  • 1.82% (1)
    10. 3:2
  • 1.82% (1)
    11. 2:3
  • 1.82% (1)
    12. 1:0
  • 0% (0)
    13. Другой вариант
  • 0% (0)
    14. 3:0
  • 0% (0)
    15. 2:2
  • 0% (0)
    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
Проголосовали — 54 Результаты опроса
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Комментарии
    karron
      karron, 21.04.2017 11:01
    +16
    Удачі рідному клубу 2-0
    Ссылка
    jekavayp
      jekavayp, 21.04.2017 11:12
    +11
    Удачи Динамо
    Ссылка
    arkada56
      arkada56, 21.04.2017 11:16
    +12
    Динамо только победа!
    Ссылка
    bemsikus
      bemsikus, 21.04.2017 11:23
    -10
    2-3
    Ссылка
    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 21.04.2017 11:24
    -15
    Тільки Шахтар, тільки перемога!
    Ссылка
    Music Store
      Music Store, 21.04.2017 11:25
    -17
    0-3, старая добрая традиция)
    Ссылка
    sanjek83
      sanjek83, 21.04.2017 11:27
    -18
    0-2
    Ссылка
    Petr Pankovets
      Petr Pankovets, 21.04.2017 11:29
    0
    7-0 лол
    Ссылка
    WADO-1976
      WADO-1976, 21.04.2017 11:30
    -17
    Интересно ,а Суркисня уже надела на Труханова шубу?
    Ссылка
    krotygomno
      krotygomno, 21.04.2017 11:30
    +14
    Динамо-копанка)2-0.
    Ссылка
    JAFFAR
    online
      JAFFAR, 21.04.2017 11:33
    +10
    Только динамо +++++++
    Ссылка
    Oleg_Yurchenko
    online
      Oleg_Yurchenko, 21.04.2017 11:36
    -13
    krotygomno, 21.04.2017 11:30
    Динамо-копанка)2-0.
    Динамо только копанкам и может по 2:0 грузить. С Шахтером не прокатит
    Ссылка
    krotygomno
      krotygomno, 21.04.2017 11:37
    +8
    WADO-1976, 21.04.2017 11:30
    Интересно ,а Суркисня уже надела на Труханова шубу?
    А ваш сирун готов к балету?
    Ссылка
    jekavayp
      jekavayp, 21.04.2017 11:39
    +5
    WADO-1976, 21.04.2017 11:30
    Интересно ,а Суркисня уже надела на Труханова шубу?

    Отмазочки ужея готовишь — это правильно
    Ссылка
    nordik1980
      nordik1980, 21.04.2017 11:39
    -5
    любителям шубок сьогодні дозволять побігати за м"ячиком?
    Ссылка
    dinamo1928
      dinamo1928, 21.04.2017 11:41
    +2
    Oleg_Yurchenko, 21.04.2017 11:36
    krotygomno, 21.04.2017 11:30
    Динамо-копанка)2-0.

    Динамо только копанкам и может по 2:0 грузить. С Шахтером не прокатит
    Привет от Черноморца,прокатальщик.
    Ссылка
    Sasha112006
    online
      Sasha112006, 21.04.2017 11:42
    -5
    jekavayp, 21.04.2017 11:39

    Отмазочки ужея готовишь — это правильно
    Посмотрим че вы запоете после матча
    Ссылка
    Zirkaa
    online
      Zirkaa, 21.04.2017 11:51
    +2
    Вперед Динамо. Кропивницкий с вами!
    Ссылка
    semeramid-dayn
    online
      semeramid-dayn, 21.04.2017 11:54
    0
    А мне хочется боевой ничьи, 3-3 например
    Ссылка
    gricaenko192
      gricaenko192, 21.04.2017 11:58
    +1
    semeramid-dayn, 21.04.2017 11:54
    А мне хочется боевой ничьи, 3-3 например
    Ничью оставь себе а Динамо заберёт победу:2-0
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