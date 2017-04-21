Динамо Киев – Шахтер. Анонс

Эпицентром отечественной футбольной жизни в ближайшую пятницу станет НСК «Олимпийский». В очередной, а точнее – в третий раз в нынешнем сезоне сойдутся в очном споре наши тяжеловесы. А старт главному поединку 26-го тура даст в 20:00 свисток харьковчанина Константина Труханова

«Классико» – этим все сказано. То, что всегда в цене и в почете, какие бы ни были времена. Причем, сейчас в цене, как никогда. Уже много сказано по поводу того, что на повестке пятничного вечера будет исключительно вопрос престижа. Трудно не согласиться. Ну, не проблема для нынешнего «Шахтера» с его запасом прочности и перевесом в 11 очков удержать своё без пяти минут чемпионство. Нет, конечно, может случиться все, что угодно. Но та же «Барселона» в Лиге чемпионов наглядно всем продемонстрировала в прошедшую среду, что чудесам есть предел: свидетелями второй части «парижского балета» мы не стали. Впрочем, и «Шахтер» в дерби с земляками из «Олимпика» убедительно доказал нелепую случайность своей осечки с «Черноморцем» туром ранее.

Что же касается «Динамо», тренерский штаб киевлян подходит к предстоящей битве, фактически, с развязанными руками. Вне всяких сомнений, никто не строит иллюзий по поводу чемпионства. А это значит, что ближайшее «классико» можно спокойно превращать в полигон для обкатки игроков, связок, комбинаций, ва-банков. Тех же схем, наконец. Иными словами, команду ждут условия, максимально приближенные к боевым. То бишь, к еврокубковым. А у болельщиков появляется, по сути, последний шанс в нынешнем сезоне увидеть зрелище. Ах, да, ну и долги же еще когда-нибудь надо да отдавать. Это то, что касается футболистов «Динамо». Встреча, как уже говорилось, третья в нынешнем сезоне. В двух предыдущих «бело-синим» победить так и не удалось. 1:1 в сентябре прошлого года в Харькове, и 3:4 на Олимпийском» в декабре. Как говорится, Бог любит троицу. Осталось «динамовцам» только его в этом убедить.

В завершение, конечно, статистика встреч. Всего в чемпионате Украины «классики» пересекались 51 раз. Киевляне в этом споре брали верх в 19 поединках, на одну победу меньше у «горняков», еще в 14 случаях свисток арбитра фиксировал ничью. Баланс мячей 67:63 в пользу «Динамо».

Евгений САВЧУК

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Коваль, Морозюк, Вида, Пантич, Кадар, Шепелев, Антунеш, Гармаш, Ярмоленко, Сидорчук, Беседин

«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Бернард, Бланко-Лещук

Травмы: Хачериди, Федорчук («Динамо») – Ордец («Шахтер»)

Котировки букмекеров: На победу «Динамо» букмекеры в среднем дают коэффициент 3.06, на гостей - 2.14. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

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21 апреля, пятница