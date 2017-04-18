Скала звернулася до Баранки та Колліни

Весняна частина сезону 2016/2017 рр.. серед команд Першої ліги стартувала зовсім недавно. Його учасники в минулий уїк-енд провели лише матчі п'ятого туру. Однак, незважаючи на настільки невелику турнірну дистанцію, ми, футбольний клуб «Скала», змушені публічно довести до Вас свою незгоду з деякими рішеннями арбітрів, які судили матчі за участю нашої команди в Черкасах та Тернополі, і які у підсумку вплинули на кінцевий результат цих поєдинків і втратою для нашої команди турнірних очок.

Вже в першому весняному 21-му турі в матчі «Черкаський Дніпро» - «Скала», який відбувався 18 березня і який обслуговував арбітр з Києва Олександр Павлюк, за рахунку 1:1 на 73-й хвилині гри, після падіння капітана черкащан Дениса Скепського в штрафному майданчику «Скали», було призначено неправомірний, на нашу думку, 11-метровий у ворота «Скали», що, у підсумку принесло господарям перемогу – 2:1.

Півзахисник «Скали» Дмитро Баранов уникав зіткнення і прибрав ногу, однак гравець черкаської команди картинно впав. І як не вмовляли Олександра Павлюка гравці «Скали» практично всією командою, що Скепський «малює» пенальті, київський арбітр безапеляційно призначив 11-метровий штрафний удар, а за незгоду ще й нагородив нашого гравця жовтою карткою. До речі, не згідні з призначенням пенальті у ворота «Скали» є й багато уболівальників «Черкаського Дніпра», які в соціальних мережах, відверто вказували, що арбітр допоміг господарям здобути три очки.

У матчі останнього, 25-го, туру, який відбувався 14 квітня в в Тернополі, ще одну результативну помилку, на нашу думку, допустив лайсмен з Кривого Рогу Максим Левченко, який на 49-й хвилині поєдинку між місцевим муніципальним клубом та ФК «Скала», підказав арбітру, що м’яч після удару головою тернополянина Юрія Захарківа перетнув лінію воріт, хоча спочатку ні арбітр, ні гравці ФК «Тернопіль» не реагували на взяття воріт. І справді, як міг побачити лайсмен перетнув чи не перетнув м’яч лінію воріт, коли йому візуально заважав воротар «Скали» вибиваючи м’яч з ближнього кута? Олег Білик своїм тілом перекривав видимість епізоду, тому лайсмен просто фізично не міг бачити чи перетнув м’яч лінію воріт. Максим Левченко після гри на запитання від головного тренера «Скали» відповів, що він гол бере на себе. Можливо, на його рішення вплинула висока ставка на цю гру? Адже в букмекерських конторах на поєдинок в Тернополі поставили приблизно 60 тисяч в американській валюті.

Голова комітету з етики та чесної гри Франчеко Баранка в інтерв`ю після призначення на цю посаду заявив, що він прихильник чесної гри і прозорості та контролюватиме, щоб нічого протизаконного не відбувалося і перешкоджатиме будь-яким неправильним рухам і проявам корупції.

ФК «Скала» також хоче, щоб Україна стала країною, де забудуть про корупцію та договірні матчі і де пануватиме чесний прозорий футбол.

Не сумніваємося в тому, що на озвучені нами, а так само інші питання, пов`язані із суддівством в окремих матчах під егідою ПФЛ України, отримати відповіді хочуть багато команд-учасниць чемпіонату України сезону 2016/2017 років.