Грегор БАЛАЖИЦ: «Честно скажу, в Украину не хотел ехать»

Словенский защитник «Урала» Грегор Балажиц, пополнивший состав команды минувшей зимой, сразу же стал игроком основного состава. Футболист рассказал о начале своей карьеры, раскрыл удивительные истории из жизни в Украине, а также поделился впечатлениями от игры против сборной Аргентины.

- Грегор, на заре карьеры ты уже оказался за границей. Расскажи о том, как попал в молодежный состав «Бенфики»?

- Однажды я играл за юношескую сборную Словении против Боснии и Герцеговины. К моему агенту приехал друг из Португалии, который работал в «Бенфике». Они смотрели ту игру, после которой я стал интересен представителю португальского клуба. Меня пригласили туда на просмотр. А до этого я был на просмотре в «Кьево». Но мне хотелось поехать в Португалию.



- Сколько времени ты играл в молодежке «Бенфики»?

- Два года. «Бенфика» хотела продлить со мной контракт. Но я должен был отправиться в аренду в какой-нибудь третий дивизион, потому что в тот год у клуба не стало дублирующей команды. Раньше была такая команда, а потом ее расформировали. Поэтому нужно было уходить в аренду, но я не согласился. Перешел в дубль «Эспаньола». Сначала там было все нормально, но потом меня отправили играть в Сегунду Б за «Агилас». Это была опытная команда, а мне было только 19 лет. Каждый месяц по две недели проводил в юношеской сборной. Из-за этого почти не играл за клуб. Дважды возвращался из сборной травмированным. Однажды полгода вообще не играл. Это был сложный период. Мне захотелось домой, было желание играть в Словении.



- В то время не задумывался, что можешь перестать играть в футбол?

- Нет, потому что я люблю играть в футбол! Без него не представлял свою жизнь. Когда был молодым парнем, все делал для того, чтобы стать профессиональным футболистом. Поэтому после Испании и вернулся домой, чтобы спокойно тренироваться и играть. Я в 16 лет поехал в Португалию и поэтому пропустил период, когда надо было набираться опыта во взрослом футболе. Моя карьера могла пойти вниз.



- В чем особенность словенского чемпионата?

- Словенский чемпионат хорош для молодых футболистов, которые переходят из юношеского футбола. Там хорошая база, чтобы прогрессировать. И мне сейчас немного жаль, что после юношеского футбола не начал сразу играть в Словении. А когда бы повзрослел, набрался бы опыта, поехал заграницу. А еще в Словении мало «медийности» вокруг футбола. В нашей стране много видов спорта, и СМИ не выделяют какой-то один. Там нет такого упора на футбол, как в России. Не найдешь газету, которая пишет только про футбол. Когда заканчивается тур, нет программ, в которых была бы аналитика. Там просто скажут результат и покажут голы.



Мне 29 лет, еще хочу играть.



- Не хочешь после карьеры начать развивать футбольную журналистику в Словении?

- Если честно, я пока почти не думал о жизни после карьеры. Немного думал о том, что, может, стану тренером. Потихоньку, конечно, начинаю задумываться, но еще не время принимать решения. Мне 29 лет, еще хочу играть.



- С какими мыслями уезжал из Словении играть в Украину?

- Честно скажу, что в Украину не хотел ехать. Но в Словении в том клубе, где я играл, последние полгода не платили зарплату. В Словении такой закон в профессиональном футболе: ты каждый месяц должен платить налоги. А если зарплаты нет, то как быть? В тот момент моя игра понравилась скауту «Карпат». Надо было думать о своей жизни, о финансах, поэтому я поехал играть в Украину. Мог попросить деньги у родителей, но хотел самостоятельно зарабатывать.



- Тяжело было привыкнуть к новому чемпионату?

- Я был молодым футболистом, и мне больше подходил техничный футбол. А в чемпионате Украины было много борьбы. Но тогда там был сильный чемпионат. Первый год мне было тяжело привыкнуть. Тяжело было привыкнуть и к бытовой жизни. Если сравнивать с Европой, то было ощущение, что вернулся на 20 лет назад. Мне все казалось странным. Но потом адаптировался и к футболу, и к жизни. Львов – красивый город. У меня там остались друзья.



- Что тебя больше всего удивило в Украине?

- Там в магазинах были продукты низкого качества. Инфраструктура там другая, дороги вообще... Прилетел во Львов, увидел аэропорт, как у нас вокзал (смеется). Подумал: «Что это такое?». Сумки бросали куда попало. Я как будто попал в другой мир.



- Расскажи самый интересный случай, произошедший с тобой в Украине.

- Однажды, когда у нас шла череда неудачных матчей, к нам на тренировку пришли болельщики. Они принесли зарезанного барана. Вот так вот. Там у людей совсем другой менталитет. Он сильно отличается от европейского. К этому тоже надо привыкнуть. На Украине у меня была своя машина со словенскими номерами. Полицейские меня постоянно останавливали, что-то выдумывали, требовали платить деньги. «Чудили» только так! (Улыбается) Иногда меня проверяли на наличие в крови алкоголя. Надо было просто дыхнуть в лицо полицейскому. Раньше такого не видел (смеется).



- Многие говорят про то, что чемпионаты Украины и России похожи. А в чем разница?

- Думаю, это очень похожие чемпионаты. Менталитет в футболе Украины и России одинаковый. Мне трудно назвать какие-то отличия. Поэтому мне не надо адаптироваться в Чемпионате России, потому что четыре года играл в Украине.



- Потом ты перешел в «Партизан». Почему?





С Аргентиной вышел только на 10 минут

- У меня заканчивался контракт с «Карпатами». Я хотел играть в Европе. А предложения были из Казахстана, из России. «Терек» мной интересовался. Но я хотел жить по-европейски (улыбается). Был интерес от «Селтика». Ждал перехода туда. Но в последний момент все сорвалось. И меня пригласил «Партизан». Туда тоже не хотел попасть, если честно. Еще было предложение из итальянского клуба Серии В. Но я не хотел играть в низших лигах.

- Помнишь матчи, которые сыграл за сборную Словении?

- Да. Играл товарищеские матчи с Канадой и Аргентиной. С Аргентиной вышел только на 10 минут. Мне кажется, что тогда я был в хорошей форме. Но ты не можешь нравиться каждому тренеру. Тренер сборной считал, что я не подхожу ему.



- Сколько раз у Месси забрал мяч?

- Он играл где-то на другой стороне. Я играл левого защитника, а он на противоположном фланге. Я же действовал против Агуэро. По телевизору кажется, что Месси играет очень быстро. Но на поле не кажется, что все так быстро происходит. Правда, что Месси резкий на короткой дистанции. Но аргентинцы играют хорошо в первую очередь из-за высокого показателя точности передач. Они не бегают много. Считаю, что в России много команд, которые играют не в экономном режиме. Они тратят силы, потому что бегают впустую. А в Аргентине каждый футболист знает, что ему нужно делать.



- Ты ставишь перед собой цель попасть в сборную?

- Для каждого футболиста важно играть за свою сборную. Это мечта детства. Но сейчас я совсем не думаю о сборной. Тот тренер, который меня редко выпускал, там остался. У него есть футболисты, на которых он рассчитывает. Но ничего страшного, я отдаю все силы «Уралу». А если меня вызовут в сборную, буду очень рад.



- В «Урале» ты быстро закрепился в стартовом составе. Ожидал от себя это?

- Да. Я играл в «Партизане», а это престижный европейский клуб. Был готов, что сразу буду играть в основе. Ведь к тому же знал язык. Много времени на адаптацию не надо. Я сюда и приехал, чтобы играть.



- Екатеринбург чем-то похож на европейские города?

- Да. Здесь многие здания построены по-европейски. После Европы здесь адаптироваться легче, чем, к примеру, в Махачкале, где мы играли недавно.



- Бытовые вопросы все решил?

- Да. Живу со своей девушкой. У нас проблем нет, город нравится. Пришла хорошая погода, можно гулять. А когда сюда приехали, была зима: холодно, сильный ветер дул (смеется). Но если думать позитивно, то легче жить. Поэтому не нужно настраивать себя негативно.



- Хлеб в Екатеринбурге вкусный?

- Считаю, что в Словении хлеб свежее. У нас его делают меньше, но в магазине хлеб всегда свежий. В Екатеринбурге хлеба много, но он долго лежит.



- Какие вопросы о России тебе задают друзья и родные из Словении?

- У нас все знают, что в России красивые девушки (улыбается). Мои родные и друзья смотрят игры «Урала». Спрашивают о жизни в России. Неделю назад послал друзьям фото, когда был снегопад. Они говорят: «Ну как это может быть?» (смеется). Там у нас уже +25 градусов, лето.



- Зовешь их к себе?

- Они приедут летом или осенью. Пусть станет теплее.



- Друзья просили присмотреть для них невест в России?

- Думаю, если приедут сюда, то и для этого тоже (смеется). Но также они хотят посмотреть футбол в Екатеринбурге, посмотреть, какая здесь жизнь. Но больше всего в Словении думают, что в России и Украине самые красивые девушки. Еще многих удивляют рассказы о зиме, о водке.



- Ты пробовал русскую водку?

- Еще нет. Надо попробовать. Она же острая? Но мне кто-то говорил, что она совсем не острая. Мой батя делает домашний алкогольный напиток из фруктов. Однажды с «Карпатами» мы проводили сбор в Словении. Батя привозил его медицинскому штабу, администраторам. Этот напиток очень сильный – 50 градусов. Каждый раз, когда батя приезжал, все смеялись и понимали, что он привез. Если мы с «Уралом» поедем в Словению, то всем дам попробовать тот напиток.