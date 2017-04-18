Кравец не сыграет с Севильей

Во время вчерашней вечерней тренировки наставник «Гранады» Тони Адамс не досчитался в основной группе пятерых исполнителей.

Украинский форвард Артем Кравец растянул медиальную связку левой щиколотки и его участие в пятничном поединке под вопросом, но скорее всего, украинцу все же придется пропустить этот матч.

Кроме того тренируется индивидуально еще один форвард - Адриан Рамос, Димитри Фулкье травмировал мышци голени, Панайотис Коне борется с гастроэнтеритом, а Рубен Везу не тренируется из-за гриппа.

Матч «Севилья» — «Гранада» состоится в пятницу, 21 апреля. Начало встречи в 22.00.