Кравец не сыграет с Севильей

Во время вчерашней вечерней тренировки наставник «Гранады» Тони Адамс не досчитался в основной группе пятерых исполнителей.
Украинский форвард Артем Кравец растянул медиальную связку левой щиколотки и его участие в пятничном поединке под вопросом, но скорее всего, украинцу все же придется пропустить этот матч.
Кроме того тренируется индивидуально еще один форвард - Адриан Рамос, Димитри Фулкье травмировал мышци голени, Панайотис Коне борется с гастроэнтеритом, а Рубен Везу не тренируется из-за гриппа.
Матч «Севилья» — «Гранада» состоится в пятницу, 21 апреля. Начало встречи в 22.00.
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