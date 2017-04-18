Цыганков сможет сыграть с Шахтером

19-летний хавбек «Динамо» Виктор Цыганков восстановился после травмы задней поверхности бедра и приступил к работе в общей группе. Таким образом, главный тренер «бело-синих» Сергей Ребров сможет рассчитывать на игрока уже в матче с «Шахтером».

Поединок «Динамо» - «Шахтер» состоится в пятницу, 21 апреля, на НСК «Олимпийский». Начало встречи - в 20.00.