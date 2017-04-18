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Цыганков сможет сыграть с Шахтером

Полузащитник «Динамо» восстановился после травмы

  • 18.04.2017 15:18
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dynamo.kiev.ua. Виктор Цыганков
© dynamo.kiev.ua. Виктор Цыганков

19-летний хавбек «Динамо» Виктор Цыганков восстановился после травмы задней поверхности бедра и приступил к работе в общей группе. Таким образом, главный тренер «бело-синих» Сергей Ребров сможет рассчитывать на игрока уже в матче с «Шахтером».

Поединок «Динамо» - «Шахтер» состоится в пятницу, 21 апреля, на НСК «Олимпийский». Начало встречи - в 20.00. 

Источник — zbirna.com

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