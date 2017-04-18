«Шпоры» разбивают «Борнмут»

«Тоттенхэм», находящийся в прекрасной форме на финише сезона, продолжает громить соперников. Вслед за разгромной домашней победой над «Уотфордом», последовала крупная победа над «Борнмутом», также в родных стенах. Команда Маурисио Почеттино забила по два гола в каждом из таймов.

Сначала отличились с промежутком в три минуты в первом тайме Муса Дембеле и Сон Хын Мин. К слову, южнокореец впечатляет своей результативностью, забив пятый гол в последних четырех поединках чемпионата. Затем уже во втором тайме впервые после травмы отличился забитым мячом Харри Кейн, на счету которого также и ассист. Кроме того, забив гол, Кейн стал четвертым игроком в истории АПЛ, забившим 20 и более голов в трех сезонах подряд. Ранее подобное удавалось Тьерри Анри, Руду ван Нистелрою и Алану Ширеру.

А жирную точку в поединке поставил Винсент Янссен, не забивавший в Премьер-лиге с октября прошлого года.

Главный итог для «Тоттенхэма» по завершении тура – сокращение очкового дефицита от «Челси». Теперь расстояние между двумя лондонскими командами всего в четыре очка. А это говорит о том, что борьба за чемпионство обещает быть очень горячей вплоть до последнего тура. Правда, у «шпор» календарь сложнее на финише сезона, нежели у «синих». Тем не менее, шансы у «Тоттенхэма» остаются и команде необходимо биться в каждом из оставшихся матчей.

«Тоттенхэм» – «Борнмут» 4:0 (ВИДЕО)

Голы: Дембеле, 16, Сон, 19, Кейн, 48, Янссен, 90+2

«Тоттенхэм»: Льорис – Уокер, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис – Дайер, Дембеле - Эриксен (Янссен, 87), Алли (Сиссоко, 84), Сон – Кейн (Ваньяма, 79)

«Борнмут»: Боруц, А. Смит, Фрэнсис, С. Кук, Дэниелс – Станислас (Фрейзер, 69), Артер, Уилшир (Л. Кук, 56), Пью – Кинг, Афобе (Муссе, 77)

Предупреждение: Фрейзер

Ударный второй тайм «Ман Сити» в Саутгемптоне

Команда Хосепа Гвардиолы ожидаемо встретила серьезное сопротивление со стороны «Саутгемптона» на «Сент-Мэрис». «Святые», не имеющие уже никакой турнирной мотивации, дали бой именитому сопернику и смотрелись неплохо, но во втором тайме были разгромлены. Не сказать, что по игре подопечные Клода Пюэля заслужили разгрома, просто «Саутгемптон» после первого пропущенного гола посыпался и не смог уже вернуться в игру.

Начало разгрому положил Венсан Компани, забивавший в последний раз за «горожан» еще в 2015-м году. Также забили по голу и заставили Фрейзера Форстера еще дважды вынимать мяч из сетки своих ворот Лерой Сане и Серхио Агуэро. В обоих случаях ассистировал Кевин Де Брюйне.

Таким образом, «Манчестер Сити» прервал двухматчевую выездную серию без побед, а Хосеп Гвардиола впервые в сезоне обыграл Клода Пюэля.

«Саутгемптон» – «Манчестер Сити» 0:3 (ВИДЕО)

Голы: Компани, 55, Сане, 77, Агуэро, 80

«Саутгемптон»: Форстер — Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран — Дэвис, Хейбьерг - Уорд-Проуз (Лонг, 60; Родригес, 82), Тадич, Редмонд — Габбьядини (Буфаль, 60)

«Манчестер Сити»: Браво — Навас, Компани, Отаменди, Клиши — Фернандиньо, Туре — Де Брюйне, Сильва (Сабалета, 81), Сане (Стерлинг, 86) – Агуэро (Ихеаначо, 89)

Предупреждения: Хейбьерг, Дэвис, Соареш

Минимальный успех «Ливерпуля» на «Хоторнс»

На протяжении двух недель «Ливерпуль» встречался с крепкими середняками в их же логове. Все знают насколько тяжело играть на «Британии Стэдиум» и «Хоторнс». Особенно топ командам, на которых всегда настрой другой. Но как и в поединке со «Сток Сити», так и с «Вест Бромом» мерсисайдская команда праздновала минимальную победу.

Единственным голом во встрече с «дроздами» отличился Роберто Фирмино. «Красные» блестяще исполнили штрафной, и бразилец забил головой после скидки Лукаса Лейвы. К слову, гол Фирмино оказался победным, как и во встрече с командой Марка Хьюза.

Благодаря победе «Ливерпуль» сохранил третье место и по-прежнему опережает «Ман Сити» на два очка. Правда, у «горожан» еще игра в запасе. А «Вест Бромвич» мало того, что уступил в третьем поединке кряду, так еще и продлил безголевую серию до четырех матчей. Концовка сезона у команды Тони Пьюлиса явно не складывается.

«Вест Бромвич» - «Ливерпуль» 0:1 (ВИДЕО)

Гол: Фирмино, 45+1

«Вест Бромвич»: Фостер — Доусон, Маколи, Эванс, Брант — Ливермор, Якоб (Макклин, 64), Флетчер – Филлипс, Шадли (Моррисон, 61), Робсон-Кану (Рондон, 64)

«Ливерпуль»: Миньоле — Клайн, Матип, Ловрен, Милнер — Вейналдум, Лейва, Джан — Фирмино, Коутиньо (Морено, 90+1), Ориги (Старридж, 82)

Предупреждения: Брант, Робсон-Кану, Эванс — Лейва

Первая победа Моуриньо над «Челси»

Жозе Моуриньо одержал первую победу против своей бывшей команды «Челси» в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». С третьей попытки португалец не оставил никаких шансов «синим». «Манкунианцы» вчистую переиграли все еще главного претендента на чемпионство. Настолько солидным получился успех МЮ, что даже пришлось вспомнить времена сэра Алекса Фергюсона, под руководством которого таких убедительных побед было предостаточно, и не только в матчах с «Челси».

Феноменальную игру выдал Маркус Рэшфорд, ставший одним из главных творцов победы манчестерской команды. 19-летний форвард, неожиданно вышедший в основе вместо Златана Ибрагимовича (позже Моуриньо объяснил отсутствие шведа в стартовом составе тем, что Ибрагимович устал и ему был необходим отдых), на протяжении всей встречи терзал оборону лондонской команды. Защитники «Челси» наверняка еще долго будут помнить свои мучения в единоборствах и позиционной борьбе с Рэшфордом.

Уже на самом старте поединка Маркус не по годам хладнокровно реализовал выход один на один, забив самый быстрый гол «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. А удвоил перевес «красных дьяволов» также в дебюте, но уже второго тайма, Андер Эррера. Испанец, также проведший, как и вся команда, отменную игру, забил не без помощи рикошета от Курта Зумы. Кроме того, на счету Эрреры еще и голевая передача на Рэшфорда.

Преимущество в игре МЮ было настолько тотальным, что порой создавалось впечатление, будто против «манкунианцев» играет не лидер Премьер-лиги, а какой-нибудь в лучшем случае середнячек. Команда Антонио Конте провела отвратительный матч, по качеству едва ли не худший в сезоне.

За всю встречу лондонцы не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот и не создали у ворот Давида Де Хеа совершенно ничего. Особенно беспомощно выглядели лидеры «аристократов» Эден Азар и Диего Коста. Не знаю, какой был плану на игру у Антонио Конте, но то, что Жозе Моуриньо тактически вчистую переиграл итальянского наставника, факт неоспоримый.

«Манчестер Юнайтед», продливший беспроигрышную серию в чемпионате до 22-х поединков, нанес «Челси» пятое поражение в сезоне, но именно это фиаско лондонской команды максимально ожесточило борьбу в чемпионской гонке. «Тоттенхэм» теперь проигрывает «синим» всего четыре очка, которые реально отыграть за оставшиеся шесть матчей. Так что команде Антонио Конте, которую до недавнего времени многие уже считали чемпионом, предстоит провести крайне нервный финишный отрезок сезона.

А «красные дьяволы» продолжают битву с «Ман Сити» за лигочемпионовское место. Как и ранее обе команды отделяют друг от друга четыре очка. Но у подопечных Жозе Моуриньо есть еще игра в запасе, плюс очная встреча с «горожанами», которая будет одной из ключевых в борьбе за место в ЛЧ.

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» 2:0 (ВИДЕО)

Голы: Рэшфорд, 7, Эррера, 49

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан — Эррера, Феллаини, Погба — Лингард (Каррик, 60), Янг (Фосу-Менса, 90+3), Рэшфорд (Ибрагимович, 83)

«Челси»: Бегович — Зума (Лофтус-Чик, 83), Луис, Кэхилл — Мозес (Фабрегас, 54), Канте, Матич (Виллиан, 66), Аспиликуэта — Педро, Азар, Коста

Предупреждения: Эррера, Рохо, Ибрагимович — Коста, Кэхилл, Фабрегас

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