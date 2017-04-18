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Перевыборы президента ФФУ пройдут 16 июня

Через два месяца — внеочередные выборы главы федерации футбола Украины

  • 18.04.2017 14:28
  • 318 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ffu.org.ua. Андрей Павелко
© ffu.org.ua. Андрей Павелко
На эту дату запланирован Конгресс ФФУ, на котором и будет рассматриваться этот вопрос.
 
Напомним, ранее Андрей Павелко заявил о том, что планирует баллотироваться на новый срок. На пост президента его уже выдвинули Ровенская, Киевская и Харьковская федерации футбола. Для участия в выборах необходима поддержка семи коллективных членов ФФУ. 

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    uasportiv
    online
      uasportiv, 18.04.2017 14:33
    0
    интересно, а старший Суркис на этом внеочередном будет выдвигаться?
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