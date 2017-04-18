Перевыборы президента ФФУ пройдут 16 июня

На эту дату запланирован Конгресс ФФУ, на котором и будет рассматриваться этот вопрос.
Напомним, ранее Андрей Павелко заявил о том, что планирует баллотироваться на новый срок. На пост президента его уже выдвинули Ровенская, Киевская и Харьковская федерации футбола. Для участия в выборах необходима поддержка семи коллективных членов ФФУ.
Источник — Федерация футбола Украины
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