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Блог. Делаем прогноз на матч Реал - Бавария

Обе забьют - верняковый верняк

  • 18.04.2017 14:10
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Блог. Делаем прогноз на матч Реал - Бавария

Разве могут быть сомнения, что нас ожидает результативный поединок? «Бавария» бросится исправлять свои ошибки мюнхенского матча, а «сливочные» дома также не будут держать глухую оборону.

Ни одна букмекерская контора не сомневается, что обе команды сумеют отличиться в этом поединке, смешные коэффициенты на уровне 1,3 говорят о многом.

Тем не менее, не будем стесняться такого низкого коэффициента, а просто сделаем уверенную ставку.

Пожелаем удачи Криштиану Роналду, пусть уже распечатывает вторую сотню забитых мячей в еврокубках.

Ставка: Реал - Бавария, обе забьют, кэф 1,3

Автор — Прогнозист Любитель, Sport.ua

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