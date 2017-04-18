Блог. Делаем прогноз на матч Реал - Бавария

Разве могут быть сомнения, что нас ожидает результативный поединок? «Бавария» бросится исправлять свои ошибки мюнхенского матча, а «сливочные» дома также не будут держать глухую оборону.



Ни одна букмекерская контора не сомневается, что обе команды сумеют отличиться в этом поединке, смешные коэффициенты на уровне 1,3 говорят о многом.



Тем не менее, не будем стесняться такого низкого коэффициента, а просто сделаем уверенную ставку.



Пожелаем удачи Криштиану Роналду, пусть уже распечатывает вторую сотню забитых мячей в еврокубках.



Ставка: Реал - Бавария, обе забьют, кэф 1,3