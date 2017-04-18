Йон ГВИДЕТТИ: «Мы выиграли у Барселоны и Реала»

Йон Гвидетти довольно быстро стал любимцем болельщиков «Сельты». Шведский форвард хочет отплатить им за доверие и подарить возможность посетить его родной Стокгольм, который в мае примет финал Лиги Европы УЕФА.

На прошлой неделе Гвидетти забил третий гол «Сельты» в домашнем матче с «Генком» (3:2), обеспечив своей команде небольшое преимущество перед ответным поединком 1/4 финала Лиги Европы. Хотя 25-летний нападающий знает, что его еще ждут долгие 90 минут в Бельгии, он не может перестать думать о перспективе сыграть в финале, который пройдет на «Френдс Арене».

«Мотивации играть в любом финале Лиги Европы, даже если он будет проходить на Луне, достаточно. Но, конечно, сыграть в Стокгольме очень важно для меня, - сказал Гвидетти в интервью UEFA.com. - Я там родился и вырос. Он навсегда в моем сердце».

В возрасте 10 лет Гвидетти покинул столицу Швеции, отправившись вместе с семьей в Кению. Через четыре года вернулся и заключил профессиональный контракт с местной «Броммапойкарной». Правда, затем снова поехал за границу, где выступал за «Манчестер Сити», «Бернли», «Фейеноорд», «Сток Сити» и «Селтик».

Последние два сезона Гвидетти играет за «Сельту», хорошо освоившись в галисийском коллективе. Он не просто превратился в ключевого игрока команды Эдуардо Бериццо, забив четыре гола в текущей Лиге Европы, но и стал культовой фигурой для болельщиков.

Когда Гвидетти забил третий гол «Генку», сыграв в «стенку» с Яго Аспасом, болельщики «Сельты» стали прыгать под «Песню о Гвидетти» (Johnny G), написанную диджеем Фредриком Андрессоном для группы Badpojken в честь нападающего.

«Болельщики у «Сельты» потрясающие, - сказал Гвидетти. - Они были на стадионе уже за два часа до начала матча с «Генком» и показали, как сильно нас любят. Мы хотим отблагодарить их путевкой в полуфинал».

Сделать это будет непросто, поскольку удар Томаса Буффеля головой позволил «Генку» сократить отставание до минимума. Накануне ответного матча, который пройдет в четверг, шансы команд на выход в следующий раунд примерно равны. Однако Гвидетти полагает, что его команда доведет дело до конца. Он говорит, что если «Сельта» попадет в четверку лучших, то бояться ей некого.

«Мы играем действительно очень хорошо. У нас превосходная команда. Мы просто вместе много работаем. Мы стали большой семьей, - отметил форвард. - Мы выиграли у «Барселоны» и «Реала», а также победили на выезде донецкий «Шахтер», так что способны одолеть любую команду, если будем играть так, как мы можем».