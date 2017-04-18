Сборная Украины U-16 стала второй на Турнире развития УЕФА

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, завершила свої виступи на Турнірі Розвитку УЄФА, обігравши наостанок господарів змагань, команду Польщі, з рахунком 1:0



Єдиний гол у матчі було забито після перерви. На 46-й хвилині влучним ударом по воротах польської збірної відзначився півзахисник київського «Динамо» Ярослав Надольський.



Таким чином, «синьо-жовті» повертаються до України з рівними показниками перемог, нічий та поразок. Команда Олега Кузнецова поступилася норвежцям (3:4), зіграла внічию зі словаками (1:1, пен. 3:5) та обіграла поляків (1:0), із чотирма очками посівши друге місце на турнірі.



Польща U-16 – Україна U-16 – 0:1

Гол: Надольський (46)



Україна: Самойленко – Ярош (Білик, 41), Дмітров, Біловар, Пінчук, Гуров, Романюк, Шулянський (Шамич, 80), Завгородній, Надольський, Сікан (Дероган, 41)