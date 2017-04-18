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Сборная Украины U-16 стала второй на Турнире развития УЕФА

В последнем поединке украинцы взяли верх над Польшей

  • 18.04.2017 12:54
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ФФУ
© ФФУ

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, завершила свої виступи на Турнірі Розвитку УЄФА, обігравши наостанок господарів змагань, команду Польщі, з рахунком 1:0

Єдиний гол у матчі було забито після перерви. На 46-й хвилині влучним ударом по воротах польської збірної відзначився півзахисник київського «Динамо» Ярослав Надольський.

Таким чином, «синьо-жовті» повертаються до України з рівними показниками перемог, нічий та поразок. Команда Олега Кузнецова поступилася норвежцям (3:4), зіграла внічию зі словаками (1:1, пен. 3:5) та обіграла поляків (1:0), із чотирма очками посівши друге місце на турнірі.

Польща U-16 – Україна U-16 – 0:1
Гол: Надольський (46)

Україна: Самойленко – Ярош (Білик, 41), Дмітров, Біловар, Пінчук, Гуров, Романюк, Шулянський (Шамич, 80), Завгородній, Надольський, Сікан (Дероган, 41)

Источник — Федерация футбола Украины

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