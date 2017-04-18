Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван ОРДЕЦ: «Нельзя говорить, что у Динамо больше шансов на победу»

Защитник «Шахтера» рассказал о своей жизни и карьере

  • 18.04.2017 12:46
  • 336 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец
© ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец

Украинский футболист Иван Ордец – о своих греческих корнях, мечтах об Англии, пользе конкуренции, о том, чьи футболки хранит дома и сколько гостей ждет летом на свадьбу.

— Иван, никогда не интересовался происхождением своей фамилии? Она — от слова «орда»?
— Точно не знаю. Пытался найти подсказку в интернете, но ничего конкретного так и не узнал. Но точно скажу, что никогда и нигде людей с такой фамилией я больше не встречал — ну, кроме моих родственников, естественно.

— Ты родом из Приазовья, где всегда жило много греков. У тебя есть греческие корни?
— Ну конечно. У меня в родне все греки. Родители и все родственники хорошо говорят по-гречески. Когда собирается вся семья, бывает так, что разговаривают только на греческом. Я практически все понимаю, но сам почти не говорю — еще в детстве уехал в академию «Шахтера», редко бывал дома и имел мало разговорной практики.

— Но если доведется с «Шахтером» быть в Греции, в роли переводчика выступить сможешь?
— Основные фразы, конечно, смогу понять. Но дело в том, что у нас в Приазовье говорят на старогреческом языке, а в самой Греции — на новогреческом. И они серьезно различаются между собой.

— Твое любимое блюдо греческой кухни?
— Наверное, все-таки чебуреки. Хотя очень люблю и кубете. Это такой пирог из слоеного теста с начинкой из мяса и сладкой тыквы — очень вкусно.

— Твой личный рекорд по съеденным чебурекам за один присест?
— 10 больших. Кстати, устанавливал этот рекорд с Максом Малышевым на пару (смеется). У приятеля моего отца была чебуречная в Бугасе (греческое село на трассе Донецк — Мариуполь, недалеко от Волновахи. — Авт.), и он всегда приглашал в гости. И вот, когда я еще играл в дубле «Шахтера», говорю как-то Малышеву: «Макс, а давай съездим к моим знакомым, пообедаем?» Он: «Я не против». Сели в машину, поехали. Пока ехали, проголодались, а чебуреки такие вкусные, сочные — мы по 10 штук и «приговорили». А потом целую неделю животы «стояли».

— Что можешь приготовить сам?
— Самое элементарное: макароны сварить, овсянку, яичницу сделать, омлет, какой-нибудь несложный салат. Ну, это, наверное, любой сможет. Да у меня и особой необходимости нет, потому что жена очень вкусно готовит.

— А что всегда можно найти в твоем холодильнике?
— Всегда есть молоко. Я вообще с детства очень люблю все молочные продукты — бабушки держали коров, поэтому всегда была домашняя «молочка».

— Ты самый высокий из игроков «Шахтера» (194 см). Выпрыгиваешь тоже выше всех?
— Ну, таких нормативов мы еще не сдавали (улыбается). Хотя ребята в «Шахтере» есть очень прыгучие — и Степаненко, и Малышев, и даже Славик Танковский. Он хоть и невысокий, но выпрыгивает здорово.

— Какой вид спорта, помимо футбола, тебе наиболее интересен?
— Все по чуть-чуть. В школе играл в баскетбол, сейчас больше волейбол нравится. Настольный теннис люблю. Часто на сборах столы стоят прямо в холле отеля, и мы с ребятами в свободное время играем. Один на один редко, в основном — два на два, потому что все хотят поиграть. Из настольных игр нравятся нарды. Меня Саша Мандзюк еще в «Ильичевце» научил, и мы с ним часто играли. А по телевизору люблю смотреть контактные виды: бокс и особенно ММА (бои без правил. — Авт.). Очень зрелищно, захватывает.

— В твоем послужном списке уже достаточно много голов, как для защитника. Какой из них самый памятный?
— Наверное, мой первый гол в Премьер-лиге, когда я еще играл за «Ильичевец». Это было в игре с «Волынью», и после матча в раздевалке Николай Петрович Павлов обнял меня, говорит: «Молодец, парень! Продолжай в том же духе». Приятно было.

— Раз уж ты упомянул Павлова, не могу не задать вопрос: твое отношение к тесту Купера, который он так любил практиковать?
— Очень сложное упражнение, особенно когда делаешь его первые разы. Перед приходом в «Ильичевец» меня предупреждали, что будет сложно. Я дома готовился, бегал и в результате справился с тестом Купера с первой попытки. Даже деньги на этом заработал.

— С этого места поподробнее...
— Николай Петрович практиковал такое правило: пятеро тех, кто показывал во время теста Купера наихудшие результаты, штрафовались. И эти штрафы автоматически становились премиями для тех, кто показывал пять лучших результатов. И вот сразу я оказался в первой пятерке. Помню, что больше всех на этом зарабатывал Артем Путивцев, у него была потрясающая выносливость.

— На днях «Шахтер» подписал еще одного центрального защитника — Давида Хочолаву. А значит, у тебя стало на одного конкурента за место в составе больше. Тебя это не беспокоит?
— Нет. Если «Шахтер» покупает игрока, значит, он соответствует уровню команды или у него есть перспективы для роста. Для меня это значит только одно — нужно еще больше работать и не расслабляться. Конкуренция еще никому не мешала, наоборот, она только мотивирует. Так что появление Хочолавы в команде — в любом случае плюс для «Шахтера».

— «Динамо» весной играет по новой схеме — с тремя центральными защитниками. И для них этот эксперимент проходит пока очень успешно, киевляне почти не пропускают и сильнее заиграли в атаке. Как считаешь, матч, который вам предстоит сыграть с динамовцами в ближайшую пятницу, сложится для «Шахтера» сложнее, чем предыдущие игры с ними?
— Игра любой команды по ходу сезона меняется. Поэтому при подготовке к каждому матчу мы разбираем прежде всего последние игры с участием соперника и учимся играть против его нынешней обороны и нынешней атаки. Тем же занимаются и они. И тут уже все зависит от того, чей план на игру и чья тренерская стратегия окажется лучше и какая команда правильнее выполнит установку. Нельзя говорить, что у «Динамо» больше шансов на победу только потому, что они играют в три защитника. Вспомните наши игры с «Гентом» в Лиге Европы. Тоже было много разговоров, что бельгийцы играют по революционной схеме с тремя защитниками, но в результате мы в двух матчах забили им 10 голов.

— Немного отойдем от футбола. Ты не так давно вступил в законный брак. О спортсменах иногда говорят: «Женился — год потерял». Считаешь, что это предрассудки?
— Да глупости это! Мы пять лет встречались перед свадьбой. И я ничего за это время не потерял, только приобрел.

— Вы так долго проверяли чувства друг друга?
— Я уже и сам понимал, что нужно как-то определяться, включать голову и делать шаг вперед. Все-таки пять лет вместе — после такого срока люди или женятся, или расстаются. Я выбрал первое (улыбается).

— Кто у тебя был свидетелем на свадьбе?
— Мой близкий друг, который не имеет отношения к футболу.

— А о кандидатуре будущего крестного/крестной уже задумывался?
— В голове кое-какие варианты есть, но об этом пока еще рано говорить — вот будет ребенок, тогда уже конкретно определимся.

— У вас с Лизой бракосочетание получилось почти на бегу — ты приехал в загс прямо с тренировки. А свадьба в общепринятом понимании (с гостями, застольем, свадебным тортом) была?
— Все это будет летом. Хотели сыграть свадьбу у нас дома, но не получается — отпуск в этом году короткий. Так что гулять будем в Киеве, все друзья и родственники приедут сюда. Думаю, человек так 120 соберется.

— Где проведете медовый месяц?
— Опять же проблема в том, что в этом году у нас из-за матчей сборной очень небольшой отпуск получается. А у жены еще и выпускные экзамены в институте. Так что, если получится, то я с удовольствием съездил хотя бы дней на пять в Турцию. А вообще мечтаем с женой слетать на Мальдивы. Многие ребята там были, советуют, говорят, очень красиво. Пока есть время и возможности, нужно путешествовать, смотреть мир, чтобы в памяти все откладывалось. Будет потом что рассказать и посоветовать детям.

— Назови три самых красивых города, в которых тебе уже довелось побывать?
— Париж, Прага и, наверное, Рио-де-Жанейро.

— На новогодней костюмированной вечеринке «Шахтера» ты был в костюме Зорро. Почему именно он?
— У меня были черные рубашка и черные брюки, я думал, что бы к ним такое подобрать. Прокручивал в голове разные известные фильмы, перебирал персонажей, но ни за что не «зацепился». А потом были с женой на базарчике, в рядах, где торговали костюмами кукольных и мультяшных героев. Я увидел сначала маску Зорро, а рядом и шляпу. И все, сразу решил, кем я буду.

— Что ты обычно даришь друзьям и знакомым на дни рождения и разные торжества?
— По-разному, в зависимости от обстоятельств. Если девушка, то парфюм или какое-нибудь украшение, а если парень, то можно, например, хорошую книгу. Конверт с деньгами — это самое банальное. Стараюсь от этого уходить.

— А какой самый оригинальный подарок ты когда-либо получал?
— Что-то такое, чтоб увидел и — вау! — навскидку и не вспомню. Да и сложно сейчас вообще чем-то удивить. Но я честно скажу: что бы мне ни дарили, ни одна вещь не осталась невостребованной или забытой где-то на антресолях. Всем, что мне дарят, я стараюсь пользоваться.

— Идеальный план на выходной день?
— Накануне выходного мысль всегда одна: главное — хорошенько выспаться. Но никогда это не получается. Почему-то спать по утрам хочется только в рабочий день. А в выходной ты уже в семь утра просыпаешься, и сна нет. А идеальный план... Проехаться по магазинам, съездить за город, покататься там на велосипедах, повидать родных и друзей, где-то посидеть, пообщаться, выпить кофе. Вот примерно то, что хочется успеть в выходной день.

— У многих мужчин возникают проблемы с галстуком. Как у тебя с этим обстоят дела?
— Никак. Я его надевал несколько раз в жизни. На свадьбу бабочку надену — ее завязывать не нужно. Я просто люблю носить рубашки с расстегнутым воротником. А галстук — это для бизнесменов, которым я пока не являюсь. Хотя в будущем — возможно (улыбается).

— А вообще, есть что-то такое, что ты не умеешь, но очень хотел бы научиться?
— Выучить английский язык. Есть желание этим заняться, нужно только найти время и хорошего учителя. Это пригодится в жизни. Часто бываем за границей, и там без языка как без рук.

— Когда в последний раз тебе приходилось платить штрафы — как футбольные, так и нефутбольные?
— В прошлом году нарушил Правила дорожного движения. Ночью развернулся через двойную сплошную полосу — до разворота нужно было далеко ехать, а дорога абсолютно пустая. Ну и решил срезать. Спокойненько развернулся, и вдруг как из-под земли нарисовалась полиция. Еще и узнали! Говорят: «Ну, мы второй автограф брать не будем — вы нам и так в протоколе распишетесь». (Смеется.) Выписали квитанцию, я ее через несколько дней оплатил — что-то чуть больше 400 гривен. А футбольный штраф платил тоже в прошлом году — после того как в игре с «Зарей» получил необязательную желтую карточку, за разговоры.

— А когда в твоей жизни были последние слезы?
— В прошлом году, когда узнал о смерти бабушки. Она была для меня очень близким человеком.

— Есть у тебя склонность к коллекционированию? Футболки, например?
— Небольшая коллекция футболок у меня, конечно, есть. Из известных игроков там Бензема, Манджукич и Давид Луис.

— Анекдоты любишь?
— Да. Но больше — слушать.

— Если бы ты был журналистом, у кого из знаменитых людей хотел бы взять интервью?
— Из футболистов — у Серхио Рамоса, потому что сейчас он является лучшим игроком моего амплуа. А из людей искусства было бы интересно поговорить, например, с ДиКаприо.

— В Донецке остались какие-то дорогие для тебя вещи, которые не сумел вывезти?
— Получилось так, что перед самой войной купил квартиру в Донецке. Сделал в ней ремонт, телевизор повесил, интернет провел, но прожил там в итоге чуть больше недели и уехал. Сейчас за ней дядя присматривает, раз в месяц приходит, проверяет, все ли в порядке. Зимой включал отопление на маленький обогрев, чтобы квартира прогревалась и стены не начали трескаться.

— За кого болеешь в нынешней Лиге чемпионов?
— Мне в последнее время начал нравиться «Реал». До этого нравился «Милан», еще со времен Андрея Шевченко. Но в последнее время я стал большим поклонником Серхио Рамоса, поэтому и в Лиге чемпионов болею за «Реал». Но, надо признаться, оборона мадридцев не идеальная. Другое дело — «Ювентус». Думаю, именно у них сейчас лучшая защита в Европе, меньше всех пропускают. Сзади — просто «бетон», плюс «стена» в воротах. Я не знаю, когда Буффон собирается заканчивать, но, думаю, еще лет пять сможет спокойно играть на таком высоком уровне. Почти уверен, что «Ювентус» сейчас пройдет «Барселону» — оборона итальянцев три мяча точно не пропустит.

— А какой из пятерки топ-чемпионатов тебе более всего симпатичен?
— Английская Премьер-лига. И если в будущем я и хотел бы себя попробовать в каком-то зарубежном чемпионате, то это Англия. Я об этом в последние два-три года всем говорю, но пока только говорю. Понимаю, что нужно еще свои слова делом подтвердить: показывать хорошую игру здесь, чтобы появился шанс сыграть там. Кстати, еще и поэтому у меня есть большое желание выучить английский язык.

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.