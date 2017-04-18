Лестер – Атлетико. Анонс

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл максимально прагматично. Мадридцы добились победы с минимальным счетом, не позволив «Лестеру» создать ничего опасного у своих ворот.

Но, как показывает практика, на родном «Кинг Пауэре» «Лестер» – совсем другая команда. Если не верите, спросите у «Севильи», которую перед противостоянием с «лисами» считали явным фаворитом…

«Необходим правильный баланс. Нужно иметь страстное желание преуспеть, но при этом думать головой. За последние полтора года мы доказали, что способны это сделать. Мы не имеем права отсиживаться сзади все 90 минут, так как нам требуется забивать. Мы не фавориты, поскольку история говорит в пользу «Атлетико», но нас это не смущает», – сказал на предматчевой пресс-конференции наставник «Лестера» Крейг Шекспир.

И в самом деле, «Лестеру» терять нечего. Если в Мадриде англичане не спешили идти в атаку большими силами, то дома тактика их игры серьезно изменится, ведь ничья «лис» уже никак не устраивает.

«Атлетико» же, вероятно, будет играть максимально осторожно. Выиграв 1:0 в Мадриде, «матрасники» обеспечили себе неплохой задел, который и постараются реализовать в Англии.

«Лестер» находится в приличной форме, в последних 6-7 матчах они очень успешно делали то, что получалось у них в прошлом сезоне. В чем-то наши команды очень похожи, у нас примерно те же козыри. Игра будет такой же, как и в Мадриде. Много борьбы, упорная дуэль, все решат детали.

В последние несколько лет моя команда изо всех сил билась в любом турнире, в котором принимала участие. Это наша визитная карточка, это козырь «Атлетико». Завтра на стадионе будет отличная атмосфера. «Лестер» здорово играет дома при поддержке своих болельщиков. Нужно сыграть так, чтобы доставить хозяевам проблемы. Чтобы так и получилось, мы должны как можно чаще владеть мячом», – считает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Как бы там ни было, «Лестер» – команда, способная на чудо. «Атлетико», конечно, сильнее, но «лисы» не раз и не два доказывали, что им по зубам любой соперник, особенно на домашнем стадионе. Так что легкой прогулки в полуфинал Лиги чемпионов у мадридцев точно не получится.

Федор СУМКИН

«Лестер»: Шмейхель – Симпсон, Морган, Беналуан, Фухс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

«Атлетико»: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Карраско, Сауль, Габи, Коке, Гризманн, Гамейро.

Котировки букмекеров:

На победу «Лестера» в среднем букмекеры дают коэффициент 3.90. На победу «Атлетико» – 2.05. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.