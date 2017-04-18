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Владимир ГЕНИНСОН: «В Суперкубке будут играть супергерои»

Глава УПЛ поделился ожиданиями от начала следующего сезона

  • 18.04.2017 11:42
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Одесса в восьмой раз в истории может принять Суперкубок Украины – если поле стадиона «Черноморец» приведут в надлежащее состояние. Собственно, тогда Премьер-лига снова доверит Южной Пальмире матч-открытие следующего сезона. К слову, в планах – не ограничивать футбольный праздник только матчем чемпиона и обладателя национального Кубка.

Владимир Генинсон, президент УПЛ:

- Как и в прошлом году, мы планируем неделю футбола в Одессе. В этом году у нас будет очень много новшеств, будет новый подход. Я все время говорю, что Суперкубок Украины должен превратиться в нечто уникальное: мы будем плавно подводить болельщиков к матчу. Тот же поединок, который проходит в Америке – Супербоул – очень распиаренный, но он не за один день строился.

Раз это Суперкубок, значит, в этом матче будут играть супергерои. Неделя будет очень интенсивная, с проведением многих мероприятий. Не буду открывать все секреты, но, скорее всего, это будет суперматч с супергероями.

Источник — ТК Футбол

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