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Гарри Реднапп возглавил Бирмингем Сити

70-летний специалист заменил Джанфранко Дзолу на посту главного тренера команды

  • 18.04.2017 11:20
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ФК Бирмингем Сити, Гарри Реднапп
© ФК Бирмингем Сити, Гарри Реднапп

Опытный британский тренер Гарри Реднапп возглавил «Бирмингем Сити». Детали о контракте пока не разглашаются.

На этом посту 70-летний специалист заменил Джанфранко Дзолу, который проработал с «горожанами» всего 4 месяца.

Ранее Реднапп возглавлял такие клубы, как «Борнмут», «Вест Хэм», «Тоттенхем» и другие.

Источник — ФК Бирмингем Сити

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