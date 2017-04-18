Опытный британский тренер Гарри Реднапп возглавил «Бирмингем Сити». Детали о контракте пока не разглашаются.
На этом посту 70-летний специалист заменил Джанфранко Дзолу, который проработал с «горожанами» всего 4 месяца.
Ранее Реднапп возглавлял такие клубы, как «Борнмут», «Вест Хэм», «Тоттенхем» и другие.
Источник — ФК Бирмингем Сити
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