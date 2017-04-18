Олег ФЕДОРЧУК: «Керівництву Динамо треба сказати: «Гроші закінчилися»

Відомий тренер Олег Федорчук назвав рецепт порятунку «Динамо».

«Керівництву «Динамо» треба просто озвучити діагноз, - сказав Олег Федорчук, - Це значить, що варто сказати людям чесно: «Гроші закінчилися». І взяти на роботу не відданого «Динамо» тренера, а кваліфікованого менеджера. Йому варто надати усі повноваження, щоб цей фахівець відповідав не лише за результат, але й за трансферну політику. На жаль, у «Динамо» такі речі визначає президент, а це неправильно. Клуб звільнив 60 людей, щоб зекономити. Я вважаю, що треба не економити, а нарешті починати заробляти гроші».