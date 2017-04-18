МАРКЕВИЧ: «Динамо с Шахтером должны показать хороший футбол»

Глава комитета национальных сборных Мирон Маркевич поделились мыслями накануне матча «Динамо» – «Шахтер».
«Эти матчи всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Последняя игра была очень насыщена событиями, было много голов. Хотелось бы, чтобы эта игра была такой же для болельщиков, так как на команды не должно уже давить турнирное положение, и они должны показать хороший футбол», – сказал Маркевич.
Источник — ТК Футбол
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