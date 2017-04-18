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Игорь ЛЕВЧЕНКО: «Динамо играло на контратаках»

Голкипер «Зари» поделился впечатлениями о матче с киевским клубом

  • 18.04.2017 10:49
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ФК Заря. Игорь Левченко
© ФК Заря. Игорь Левченко

Голкипер «Зари» Игорь Левченко поделился впечатлениями от матча против киевского «Динамо»:

- Конечно, после игры с «Динамо» мы были расстроены результатом. По ходу игры создавали моменты, могли забить. Но пропустили, если можно так сказать, гол на отскоке. Заблокировали удар. Мяч отскочил. Футболист «Динамо» вышел один на один и легко смог забить.

На мой взгляд, «Динамо» больше играло на контратаках. Особенно во втором тайме. Они использовали длинные передачи, забегали за спины нашим защитникам. Старались контролировать мяч. У нас это зачастую получалось. Были хорошие моменты. Выходили в атаку через мелкий и средний пас. Жаль, что не забили.

- На твой взгляд, выбило ли нас из колеи то, что были сделаны две незапланированные замены?
- Конечно. Когда происходят такие замены, тренерскому штабу приходится ломать голову, внося коррективы в рисунок игры. Они, наигрывая состав, рассчитывают на одно, дают установку, а потом всё меняется.

После первого тайма у нас оставалась лишь одна замена, и сложно было что-то изменить. Одним словом, для тренерского штаба это головная боль, а что касается футболистов, то мы знаем требования, знаем, как действовать. Нам было чуть легче.

- Моментами соперник затягивал время…
- Они действовали спокойно. Никуда не спешили. Плюс, у них получилось забить мяч. Динамовцы действовали по результату. Без паники и беготни.

- В любом случае, это лишний раз подтверждает то, что давно прошли те времена, когда мы играли с «Динамо» и «Шахтёром» исключительно от обороны…
- Да, эти времена прошли. И против «Динамо» в этой игре мы старались играть первым номером, контролируя ход встречи. Статистика это подтверждает. Думаю и соперник обратил на это внимание. Киевляне видели, что мы при возможности шли в атаку, навязывали свою игру. Мне же показалось, что они больше старались играть за счёт длинных передач, садились на свою половину поля и встречали нас уже там.

- Наверняка были обсуждения после игры эпизода с игрой рукой в штрафной площади «Динамо»…
- Сразу после матча не удалось посмотреть этот момент. Те ребята, которые находились непосредственно в штрафной говорили, что игра рукой была однозначно. Как увидели потом на повторе, было действительно так. К сожалению, вторую игру подряд арбитр в ворота соперников пенальти не даёт.

Источник — ФК Заря

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