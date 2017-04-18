ДЕМЬЯНЕНКО: «Динамо и Шахтер должны показать – наш футбол еще не умер»

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился мнением о предстоящем матче родной команды с донецким «Шахтером».

«Хотелось бы, чтобы и «Шахтер», и «Динамо» показали качественную игру европейского уровня, которую ждут болельщики. Пусть покажут, что наш украинский футбол еще не умер. Желаю им, чтобы показали интересный футбол, который понравился бы зрителям! Зрители же всегда приходят на футбол, как на спектакль.

Такие матчи всегда принципиальными, поэтому не важно, кто и на каком месте находится. Когда я еще играл в футбол, то было противостояние «Динамо» - «Спартак», а сейчас в этих матчах такой градус накала. Главное, чтобы показали хорошую игру, а кто выиграет – не важно», - сказал Демьяненко.